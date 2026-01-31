馬俊麟消失8點檔2年！突公開「出獄」近況 吐露人生遺憾：有愛人就是家

馬俊麟在《人生只租不賣》飾演的角色設定為剛出獄。公視台語台提供

馬俊麟消失8點檔戰場2年多，回歸本科專長教畫畫，近來在公視台語台《人生只租不賣》飾演剛出獄的房東兒子，看似凶神惡煞的流氓，實則有顆柔軟的心，演出藏洋蔥。

馬俊麟劇中飾演和母親有心結的「田家揚」一角，出獄後接手媽媽生前以佛心價出租的學區房。馬俊麟回憶過去租屋經驗，自認幸運都遇到暖房東，「我第一次租屋是大學，遇過房東人都蠻好的，像現在的工作室也是10幾年都沒有漲過房租，感謝房東，遇到好房東是上輩子修來的福氣。」

不過劇中田家揚一心只想解約賣屋，踏進久違的遺屋，揭開媽媽深藏多年的母愛與思念，充滿洋蔥的情節，令人鼻酸。馬俊麟感性表示：「前面調性比較輕鬆詼諧幽默，這集比較沉澱下來，人生總會有很多遺憾，會有很多圓滿和不圓滿。」

對於這次演出，馬俊麟也說：「劇本很打動我，當時拍攝是第一次進到房間，立刻就很有感觸，感謝導演和工作人員的幫忙。」談起家的定義，他也有感表示：「只要彼此有愛的人在一起在同個空間，就是家！」

馬俊麟在《人生只租不賣》展現動人演技。公視台語台提供

黃河被下令「非常帥」直呼壓力大

另外，黃河與陳姸霏劇中雙雙掛病號，兩人互相照顧下好感也悄悄萌芽，其中一場陳姸霏因發燒，在車上想喝蘋果牛奶的撒嬌戲碼，充滿粉紅泡泡；而黃河餵食被導演下指令「要非常帥」，讓他壓力超大。

黃河（右）在《人生只租不賣》食物中毒，陳姸霏默默照顧他。公視台語台提供

黃河透露當天拍攝其實是大挑戰，因為有個鏡頭是幸琪（陳姸霏飾）看程軒（黃河飾）的視角，導演特別強調：「程軒看起來一定要帥！要非常帥！」他當下簡直壓力爆表，「要在自然動作中，精準傳達出讓對方心動的感覺，我們微調了很久，希望有讓觀眾感覺到空氣中的粉紅泡泡。」倒是陳姸霏一直很認真在喝蘋果牛奶，喝完一整罐被攝影師提醒：「不用喝完。」才恍然大悟。

黃河（右）與陳姸霏在《人生只租不賣》中感情升溫。公視台語台提供



