馬俊麟鐵漢柔情！踏進「母親遺屋」感受愛與思念 悲吐：人生有很多遺憾

記者趙浩雲／台北報導

馬俊麟在《人生只租不賣》展現動人演技。（圖／公視台語台提供）

公視台語台職人輕喜劇《人生只租不賣》集結陳姸霏、黃河、林予晞、王真琳、謝章穎演出，貼近生活的租屋故事，讓網友看了共感十足，觀眾期待已久的感情線也逐漸開展，一場黃河照顧陳姸霏，在車上餵她喝蘋果牛奶的戲充滿粉紅泡泡，黃河爆料導演當時下指令「要非常帥」，讓他壓力超大。明（1日）晚播出最新兩集，馬俊麟驚喜登場，特別演出剛出獄的房東兒子，看似凶神惡煞的流氓，實則有顆柔軟的心，滿滿洋蔥，堪稱播出至今最強催淚彈。

黃河透露當天拍攝其實是大挑戰，因為有個鏡頭是幸琪看程軒的視角，導演特別強調：「程軒看起來一定要帥！要非常帥！」他當下簡直壓力爆表，「要在自然動作中，精準傳達出讓對方心動的感覺，我們微調了很久，希望有讓觀眾感覺到空氣中的粉紅泡泡。」倒是陳姸霏一直很認真在喝蘋果牛奶，喝完一整罐攝影師提醒「不用喝完」才恍然大悟。

《人生只租不賣》感情線展開，幸琪遇酒醉房客，程軒趕來救她。（圖／公視台語台提供）

本週兩人情感將持續升溫，一起為共同繼承的豪宅找租客，沒想到轉換成「房東」立場，反而開始東挑西嫌，連房客的學歷也要「揀東揀西 （挑三揀四）」，導演王逸鈴笑說自己也曾找房子宛如面試的經驗，她回憶：「那間房子是頂樓加蓋，一到現場發現很多人一起看房，很像逛展覽，後來房東一個一個在小房間面談大家，還要給名片被問問題，真的太瘋狂。」

而幸琪在處理母親豪宅的同時，也得學著面對人生問題。馬俊麟將在第8集驚喜登場，扮演和母親有心結的田家揚，出獄後接手媽媽生前以佛心價出租的學區房，馬俊麟回憶過去租屋經驗，自認幸運都遇到暖房東，「我第一次租屋是大學，遇過房東人都蠻好的，像現在的工作室也是10幾年都沒有漲過房租，感謝房東，遇到好房東是上輩子修來的福氣！」

