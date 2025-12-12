馬修嚴選獲「2025國家永續發展獎」成臺灣食農產業永續新典範

馬修嚴選王世煌執行長代表獲獎。

▲馬修嚴選王世煌執行長代表獲獎。

台灣在地優格品牌馬修嚴選（彩宸生活事業股份有限公司）獲頒2025國家永續獎，彰顯品牌在環境永續、社會責任與企業治理（ESG）上的全面推動成效。本次獎項肯定了馬修嚴選在回應氣候變遷與推動淨零路徑上的努力不懈，積極透過資源循環、綠色物流與產業標準制定等各方面領先作為，期許成為臺灣食農產業永續發展的重要典範。

馬修嚴選長期在產品與營運上落實永續轉型與創新實踐，除了長年與在地友善耕作的農友合作外，從生產、物流到供應鏈的行動都納入的永續的思考。品牌長期推動空瓶回收機制，已累計回收達750萬個空瓶，並透過導入rPET（再生塑料）於產品容器上、優化包裝上蓋設計減少塑膠縮膜，自113年起成功減塑15%，預估總減碳超過75.5噸。

除了產品包裝，馬修嚴選也在許多面向實踐完整的資源循環。2025年全面更新採用rPET環保紗線製作的門市制服，創造廢料的二次生命週期；電商方面則導入可再次回收利用的「循環箱」於網購訂單，減少一次性物流包裝的產生。正在興建中的臺南永科廠則導入太陽能發電系統，預計啟用後能每年減少超過280噸碳排放，大幅提升綠電使用率。

馬修嚴選不僅專注於減碳，更持續不斷創新、推動產業進步。品牌率先產業主導並完成「發酵乳產品類別規則PCR」制定，為同類產品的碳足跡揭露建立標準化依據，提升環境資訊透明度。在企業營運方面，馬修嚴選則全面導入4R（Reduce, Reuse, Recycle, Regeneration）綠色設計思維，以打造「ESG概念店」的先驅模式，結合節能診斷與永續教育功能，擴大社會影響力。同時，品牌超過九成生產原料來源為本土，積極與在地植人合作，

馬修嚴選（彩宸生活事業）堅信：「企業的成長，必須與環境共生、與社會共好。」面對 2050淨零目標，公司已擘劃結合低碳轉型、循環經濟與社會共融的永續發展藍圖。未來品牌將持續以對永續的堅持與持續創新的理念，擴大可複製、可擴散的永續模式，深化內部永續人才培訓，並持續擔任臺灣食農產業邁向淨零的重要實踐者，以模範企業之姿，引領整體食品業的綠色轉型。

馬修嚴選執行長表示：「永續不是一句口號，而是影響供應鏈、生產與使用者的每一個決策。能獲得國家永續獎，是對我們團隊多年來推動永續生活實踐的肯定，也證明消費者和合作夥伴的力量，讓我們能持續深化永續策略，為台灣本土品牌樹立典範。」

截至2025年，馬修嚴選已在全台建立26家直營門市與專櫃，產品同時於主要零售通路與電商平台流通，持續將永續落地拓展至全台市場。未來更將持續加強綠色供應鏈、資源循環策略與永續產品布局，以回應全球永續發展趨勢與社會期待。