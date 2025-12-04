馬修派瑞用藥過量死亡案 涉案醫師遭判2年半「哭訴本來應該保護他」

已故影星馬修派瑞服用K他命過量致死案，提供藥物的醫師遭判兩年半徒刑。

由美劇「六人行」爆紅的男星「馬修派瑞」，兩年前因用藥過量死亡，洛杉磯法院3日宣判，涉案醫生「普拉森西亞」，判刑2年6個月。（葉柏毅報導）

馬修派瑞在2023年10月被人發現，陳屍在洛杉磯家中，享年54歲。法醫在驗屍報告中指出，馬修派瑞的死因是「氯胺酮的急性作用」，氯胺酮是一種麻醉藥品的名稱，它的俗稱「K他命」可能更為人所知。馬修派瑞案共有5人涉案，普拉森西亞是第一個遭到判刑的涉案人。

現年44歲的普拉森西亞，在聆聽判決時，在法庭上泣不成聲，不斷表示「我本來是應該保護馬修的」。普拉森西亞7月向法官認罪，承認提供氯胺酮給馬修派瑞。

根據檢方起訴書指出，普拉森西亞並不是馬修派瑞的主治醫師，而是透過第三方介紹，藉由診所取得藥物後，以現金交易方式，非法提供給馬修派瑞。普拉森西亞在庭審時，坦承「背叛了醫師的天職」，明知馬修派瑞有藥物成癮問題，仍然在未經正規醫療的情況下，提供馬修派瑞藥物。他向法官坦承，由於自己經營的診所，財務吃緊，因此無法抗拒大筆現金的誘惑。

