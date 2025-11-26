馬修麥康納回憶《星際效應》中他讓觀眾爆哭的那一場戲：「是使用第一顆鏡頭！」

《星際效應》劇照

1.馬修麥康納相信第一顆鏡頭的真實反應最自然。

2.拍攝看子女影片名場面時，他拒絕先看影片彩排。

3.馬修麥康納認為第二顆鏡頭後可以修正，但都是演技。

【文／戴西福福】奧斯卡影帝馬修麥康納（Matthew McConaughey）主演克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）執導的電影《星際效應》是許多影迷最愛的電影，這部片探討了宇宙、時間、哲學、末日與未來，以及超越一切的「愛」，而近期，馬修麥康納在《Vanity Fair》的訪問中，分享了電影裡他痛哭失聲，更讓無數觀眾落淚的名場面的幕後故事。

《星際效應》電影中，有一幕是馬修麥康納飾演的主角庫珀（Cooper），為拯救地球而飛上太空出任務，然而因為星球重力問題加上遭遇危機，使得他錯過了地球上的23年，而當他回到飛船收到地球上孩子們傳來的訊息時，他也必須面對他錯過了最重要家人成長與人生的殘酷現實。

《星際效應》劇照

馬修麥康納回憶這場戲時表示：「我記得那是星期一早上的第一場戲。我週末睡得很好，過得很平靜，也和家人在一起。要開始拍的時候，諾蘭說要先播放那個影片彩排，我說：『不用。』我記得我給他一張紙條，寫說：『請讓我第一次是看到真實播放。』然後攝影機就位，然後我們播放了那段影片，我們用的畫面就是我第一次看那段影片的畫面。」

《星際效應》劇照

馬修麥康納繼續補充：「我不需要刻意去找情緒。我去想像，去理解，有一天你出門上班，結果你消失了10年。當凱西艾佛列克（Case Affleck）和潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain) 以成年的樣子出現時，那種巨大的差距，想到錯過自己孩子和人生，我只是本能地反應。」

《星際效應》劇照

他相信第一顆鏡頭永遠是最好的，他說：「我一直相信第一顆鏡頭最真誠，因為所有事情在第一顆鏡頭都是『反應』，之後的都是『演出』。說真的，在第二顆鏡頭我們的確可以修正，一切從第二顆鏡頭開始都是演技。所以我不想事先知道，就是放鬆，然後讓真實的反應流露。」

從《星際效應》的成果來看，馬修麥康納驚人的演出，證明了他真情流露的第一顆鏡頭是多麽震撼人心，而這場戲也逼哭無數觀眾，這部電影至今也是無數影迷心中的最愛。

