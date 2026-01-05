馬偕兒童醫院榮獲青少年健康促進服務典範獎 全人關懷獲國家級肯定

馬偕兒童醫院在衛生福利部國民健康署「114年青少年健康促進服務友善機構績優選拔」中，自眾多醫療機構中脫穎而出，榮獲最高榮譽「醫學中心組－典範獎」，展現其在青少年健康促進、全人照護及創新服務上的卓越成果，獲得國家級高度肯定。這個得來不易的獎項，兒童醫院院長陳治平獻給總院長張文瀚，張文瀚特別感謝團隊的努力，肯定團隊在專業、信念與使命上的共同堅持。

圖說：馬偕兒童醫院在衛生福利部國民健康署「114年青少年健康促進服務友善機構績優選拔」中，獲最高榮譽「醫學中心組典範獎」，受到得國家級肯定。圖／馬偕醫院臉書 此項殊榮不僅是對馬偕兒童醫院青少年健康服務團隊專業表現的肯定，更體現馬偕紀念醫院體系百餘年來所秉持的核心精神——「寧願燒盡，不願鏽壞」，亦是對醫院長期深耕青少年健康議題、持續推動制度創新與服務升級的具體回饋。

圖說：兒童醫院院長陳治平（右）將典範獎獻給總院長張文瀚，張文瀚特別感謝團隊的努力，肯定團隊在專業、信念與使命上的共同堅持。圖／馬偕醫院臉書 馬偕兒童醫院自2023年起成立三個國際級醫療中心，透過跨科別、跨專業的整合模式，全面提升臨床診斷、治療與照護品質，特別是在兒童與青少年醫療服務上展現高度整合力與前瞻性。院方亦同步優化人力制度，導入即時薪資與滿意度調查機制，實質改善護理人員工作環境，提升團隊向心力與專業投入度，持續形塑「有溫度、有態度、有專業」的醫療文化。 此次「青少年健康促進服務友善機構」評選指標涵蓋服務可近性、環境友善度、專業介入模式、跨團隊整合、健康促進成效與創新性等多項面向，評核過程嚴謹。馬偕兒童醫院能獲頒「典範獎」，關鍵在於成功建構一套「以青少年為中心」的整合性、連續性且高度重視隱私的健康促進與醫療服務體系。 院方指出，青少年是身心發展與健康行為形塑的關鍵階段，卻往往是醫療體系中最容易被忽略的族群。為此，馬偕兒童醫院以前瞻視角，將服務延伸至預防保健、心理支持、健康賦能與衛教宣導等層面，打造讓青少年願意主動求助、安心信賴的友善醫療環境。從尊重自主的診療空間設計、平等溝通的專業培訓，到多元諮詢管道與淺顯易懂的衛教資訊，全面建構支持青少年成長的照護網絡，展現其獨具特色的醫療量能與社會責任。

