馬偕員工吞藥欲跳樓 控訴遭職場霸凌！醫院：早已結案並輔導3年

[Newtalk新聞] 台北市馬偕醫院驚傳險情，今(2)日上午一名員工被發現倒臥福音樓(兒童醫院)6樓，情緒激動揚言輕生。該員工在網路控訴長期遭職場霸凌，更被誣陷性騷擾，手中還握有安眠藥，場面一度緊張。消防局獲報後迅速鋪設氣墊警戒，所幸經院方勸導後成功救下，化解這場驚魂記。

針對該員工指控的霸凌與性騷擾冤案，馬偕醫院隨即澄清，相關案件早在3年前就已經調查完畢並結案。院方強調，這3年來從未間斷對該員的照顧，並動員多方資源協助，也安排醫師與心理師進行專業輔導，並協調主管與牧師持續進行關懷訪視。令人意外的是，雙方最近一次會談就在1月26日，當時專業評估認為該員情緒還算穩定，然今日仍發生這起非預期事件。

這名自稱受害者的馬偕醫院員工先在社群平台發布激烈言論，隨後就被發現身處兒童醫院6樓險境。警消接獲通報趕抵現場時，發現人已經倒在牆邊，情況危急，消防人員立刻在地面架設氣墊待命，警方也同步到場協助管制。經過院內同仁不斷耐心安撫與勸說，最終順利將人拉回安全地帶並送醫，整起過程並未波及其他人員或造成受傷。

馬偕醫院表示，基於保護病人隱私與健康狀況，無法透露更多個人細節，但重申對員工的輔導立場不會改變，後續將交由醫師進行專業評估並提供醫療協助。警方也藉此呼籲，民眾若發現身邊親友有情緒困擾或異常徵兆，務必協助尋求專業諮詢，以免發生無法挽回的憾事。

※Newtalk提醒您：

#性侵害就是犯罪，尊重身體自主權，請撥打110、113。

