馬偕喜樂工作坊 讓身心障礙者重新找回自己

「如果重新選擇，我還是會選喜樂工作坊。」庇護員工小琦回憶，五年前因病情陷入低潮，情緒不穩、人際疏離。但當他第一次穿上制服，在咖啡吧微笑對客人說「歡迎光臨」時，他感受到自己真正被需要。如今的小琦能夠控制自己的情緒，與同事相互聊天打氣，他說：「這裡，讓我重新找回自己。」。

民國95年，台北馬偕紀念醫院秉持愛人如己、關懷弱勢精神，結合醫院本身『身、心、靈』全人醫治使命成立「喜樂工作坊」，提供12名身心障礙者一個穩定、安全的工作環境，透過餐飲製作、門市銷售、咖啡與輕食調製等工作，培養自信，穩定身心，並逐步重返社會。

以職務再設計協助員工靈活面對工作。鄭就服員表示，喜樂工作坊大多數員工是思覺失調者，面對思覺失調者思考與行為僵化的挑戰，工作坊導入「職務再設計」，例如用流程圖與圖片引導，讓員工能更快速的面對工作，減少挫折感。

為落實健康職場服務宗旨，工作坊除了工作訓練，就業服務團隊也重視庇護員工的健康，每日「動一動」的活動、健康指數追蹤，以及使用手機APP的生活管理，這些都是支持思覺失調症的庇護員工穩定就業的重要管理策略與方式。

專業品牌形象建立，提升庇護員工們的認同感。為打造喜樂工作坊兼具品質與人情味的品牌形象，讓每位庇護員工穿著制服，在醫院內咖啡吧、行動餐車提供服務。鄭就服員表示『制服』對於庇護員工來說，能讓他們在專業形象中找到自我價值與歸屬感，這對於思覺失調者復健有極大的幫助。

為了帶領庇護員工累積經驗並提升自信心，喜樂工作坊成立了團購群組。由於每天來消費的客人多為醫院的醫護人員，因此進一步建立了院內外的員工團購 LINE 群組，擴展銷售管道。庇護員工們參與商品包裝、配送及行銷，實際投入工作坊的營運。每當團購營業額達成目標時，他們不僅感受到成就，也增進了團隊的凝聚力與自信心。

馬偕醫院以醫療機構的角色，長期投入資源支持喜樂工作坊，並將工作坊作為庇護員工訓練與就業的中介轉換站，至今已協助超過10位員工成功轉銜至一般職場，包括超商、清潔、保全等領域，真正走出庇護，邁向社會工作。

『咖啡香濃好喝、員工服務用心、還能記得熟客常點的餐點！』這是客人對馬偕紀念醫院附設「喜樂工作坊」最常見的評價。

馬偕紀念醫院附設喜樂工作坊不僅致力於提供身障者穩定就業的舞台，也希望為就診的病人與家屬打造一個能稍作歇息、舒緩心情的輕食空間。透過這份服務，同時支持身障就業，也讓每位前來的客人都能感受到貼心與溫暖。