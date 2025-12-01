馬偕導入視障語音引導設備 打造更友善就醫環境

馬偕醫院1樓公共區域裝置視障語音引導系統，打造友善就醫環境，提升視障民眾就醫安全感。（馬偕醫院提供）

12月3日為國際身心障礙者日，馬偕醫院指出，馬偕醫院1樓公共區域已導入視障友善引導服務設備，透過科技結合語音，提供視障朋友更清楚與即時的方向資訊，提升就醫安全感，打造友善就醫環境。

馬偕醫院總院長張文瀚表示，視障者在就醫過程中時常因環境複雜、資訊不易取得，而增加緊張與不安。關懷不是口號，而是一種理解與態度。因此，馬偕從視障者角度檢視就醫過程，在入口、服務台、掛號批價區、診間、藥局與洗手間等重要就醫動線，逐步建立更友善、更能被使用者「聽見」的安全環境。

衛福部社會及家庭署組長尤詒君指出，台灣地區約有6萬名視障者，馬偕導入視障引導服務，可以讓視障朋友能更獨立、自主地完成就醫，希望這種友善行動能擴展到全台，讓視障者不再因空間陌生而寸步難行。

馬偕醫院統計，每個月約有20至30名視障就醫者尋求服務台協助，且其中多數為獨立就診者，主要以前來領藥，詢問藥局位置為最大宗，其他包含就診協助以及檢查單位引導等。顯示視障者就醫過程中最需要協助是確認方向、定位與前往目的地。

馬偕醫院眼科主任蔡翔翎指出，眼科多年來服務許多低視能患者，更理解視障者在就醫中的迷惘與障礙。隨著台灣邁入高齡社會，許多中高齡者亦面臨視力退化，導引系統也能協助閱讀困難的族群。期待未來能透過科技與人力並行，讓視障朋友以及視力受限者都能以更自主、更自在的方式就醫。

張文瀚指出，視障引導服務是馬偕提升友善醫療環境建置的起點，而透過語音明確描述方向與距離，能降低視障者在陌生空間中的焦慮與不確定感，將持續與視障者團體合作優化協助流程，讓科技更貼近視障朋友的實際需求。