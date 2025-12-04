馬偕導入AI辨識機 大幅提升藥事效率

馬偕紀念醫院每天藥局處方量約六千筆，其中大約有一百二十筆會有異動處方的情況，常見的異動原因為改變藥品數量，因此藥師每日大約需要處理一千顆的分包機退藥。馬偕紀念醫院藥劑部主任陳智芳表示，導入智慧化AI辨識機，運用影像比對與AI分析技術，只需將裸錠倒入藥盤，機器可以在二秒內完成二百顆裸錠品項辨識；AI智慧可以將藥品雙面正確判讀，辨識精準度高達九十八%，徹底解決藥師耗時費力的人工作業，大幅提升藥事效率與病人用藥安全。

裸錠藥物AI辨識機兼具體積小，功能大的多重功能，可取代最為繁雜辨識藥品程序。辨識機也包含警示功能，在極短時間內提醒外觀相似藥品的混入，避免外觀、名稱近似的藥品錯置，使藥師在核對與退藥時更安心，並以視覺化方式標示每一顆錠劑的辨識結果，讓藥師可一眼確認種類與數量，讓退藥、盤點、歸庫更加快速與安全。

馬偕紀念醫院總院長張文瀚表示，馬偕持續以病人為中心，結合智慧醫療、人本關懷與靈性提升，落實全人照護。藥師為醫療團隊中不可或缺的角色，與醫師合作給予病人最適切的藥物及劑量。以導入藥物AI自動辨識機可以輔助藥師進行藥品辨識與縮短確認時間，協助降低人力消耗，避免藥師過於疲勞，達到提升病人用藥安全與兼具友善職場的目的。