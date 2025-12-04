馬偕導入AI辨識 裸藥錠2秒可判讀200顆

▲馬偕示範操作裸錠藥品AI自動辨識機，快速判讀回收藥錠。（圖／馬偕醫院提供）

[NOWnews今日新聞] 民眾在看完診後去藥局領藥，但每一包藥的錠數不同。馬偕醫院分享，院內統計每日處方量約6000筆，其中有120筆會有異動處方，常見原因是改變藥品數量，藥師每日處理1000顆分包機退藥，而透過AI分析技術，機器可以在2秒內完成200顆裸錠品項辨識。

馬偕紀念醫院藥劑部主任陳智芳提到，為減化醫院每日已調劑完成，但因處方變更，而需要將藥物退回藥庫的作業流程，醫院利用科技智能取代人工辨識，讓AI智慧辨別出不同錠劑，減化人工作業壓力與強化效能。

陳智芳表示，一台高達98%辨識度的藥錠AI辨識機，讓「揀藥」不再成為藥師人員眼花的壓力。藥師說明，馬偕每日藥局處方量約6000筆，其中大約有120筆會有異動處方的情況，常見的異動原因為改變藥品數量，因此藥師每日大約需要處理1000顆的分包機退藥。

陳智芳說，一張處方可能有多項藥品，備藥條件不但要充足，在給藥流程的任何一個環節更要嚴謹，對於各項顏色相同、大小相同的藥品辨識，更是上緊發條，藥師在工作時得「火眼金睛」，工作不但繁重而且疲累感加劇。

▲總統賴清德出席2025台灣醫療科技展，並到各大展區了解相關應用成果。（圖／馬偕醫院提供）

陳智芳提到，臨床上因病人病況改變、處置取消、手術延期等情況，會出現已調劑但尚未給藥、需退回藥局入庫管理的「回收藥錠」。但因散裝錠劑脫離原包裝後，許多常用的錠劑，特別是白色小藥丸，除了體積小甚至藥品名稱都極為相似，過去需仰賴藥師逐顆反覆比對確認才能歸庫，不僅耗費人力與時間，也可能因疲勞造成誤置的風險。

為改善藥師的工作品質，陳智芳說明，醫院導入智慧化AI辨識機，運用影像比對與AI分析技術，只需將裸錠倒入藥盤，機器可以在2秒內完成200顆裸錠品項辨識；更特別的是，AI智慧可以將藥品雙面正確判讀，辨識精準度高達98%，徹底解決藥師耗時費力的人工作業，大幅提升藥事效率與病人用藥安全。

