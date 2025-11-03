馬偕攜鴻海、祥寶 推動遠距長照新模式

馬偕醫院、鴻海科技、祥寶尊榮長照集團等簽約共同推動AI遠距長照，讓長者獲得更好的照顧。（記者傅希堯攝）

記者傅希堯／台北報導

馬偕醫院3日與鴻海科技、祥寶尊榮長照集團等簽約共同推動遠距長照，透過穿戴式裝置將受照顧者的心律、血壓等資料隨時傳送到馬偕遠距醫療服務中心，由醫護人員進行最及時的判斷並安排處理就醫，讓長者們獲得更好的照顧。

馬偕醫院總院長張文瀚表示，遠距醫療整合平台已經可以將院內外健康資料即時互通，透過鴻海的領先技術，開發長照機構每日自動上傳健康數據與照護紀錄，再由馬偕遠距醫療中心專責團隊即時分析與回饋，這將是長照模式的進階版，可說是劃時代的創新服務模式。

廣告 廣告

張文瀚指出，智慧醫療的發展使醫療的場域已跨越醫院，而是無所不在，在「One Health」的理念下，打造健康與優質人生是預防醫學與長照服務發展的終極目標，透過此次整合機制，遠端平台呈現與警示功能，使醫療回應時間由平均72小時縮短至12小時內，實現院內外合作與即時照護決策，讓長者在長照機構入住時能享有「醫院級」的健康管理品質。

馬偕醫院、鴻海科技等將共同投入AI科技長照服務，透過穿戴式裝置將受照顧者的心律、血壓等資料隨時傳送到馬偕遠距醫療服務中心。（記者傅希堯攝）

鴻海科技集團B事業群暨數位健康總經理姜志雄指出，照服員是長照中的重要角色，超高齡化社會的照服員需求很高，但他們在工作中易導致骨骼或肌肉拉傷，鴻海也開發出外骨骼輔助照護系統，利用感測器與AI動作辨識演算法，成功計算出照服員正常擺位姿勢並提供輔助推力，當照服員在進行長者移位、翻身、沐浴及復健支援等高負荷動作時，可降低腰背肌群用力高達94%，避免長期肌肉疲勞與職業傷害。

祥寶尊榮長照集團董事長林哲弘表示，祥寶已成立近40年，所屬機構超過10家，總床數逾2000床，每月服務超過2500人次，將導入鴻海AI穿戴監測與數位健康雲平台，結合馬偕紀念醫院臨床資源，整合日夜間照護、AI數據分析與遠距健康管理，全面提升照顧品質與安全，實現醫療與長照無縫接軌。