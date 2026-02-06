圖說: 馬偕智慧醫療傳捷報 總院長張文瀚超前部署 團隊摘全台首張NVIDIA最高階AI認證

【記者蔡富丞／台北報導】馬偕紀念醫院在智慧醫療領域再下一城！在馬偕紀念醫院總院長張文瀚的策略佈局與前瞻視野下，該院數位醫學部應用醫學科主任黃崇堯，日前（4日）正式通過全球AI晶片龍頭NVIDIA最高階「生成式AI大型語言模型專業架構師」認證，成為全台醫學中心首位獲此殊榮的專家。這不僅代表馬偕在AI技術上已與國際標準接軌，更驗證了張文瀚近年積極推動數位轉型與人才培育的成效。

面對全球醫療結合人工智慧的浪潮，總院長張文瀚早於多年前便洞察先機，強調醫療與科技必須深度結合。在他的主導下，馬偕紀念醫院成立了「數位醫學部」，並細分三大專業科別，旨在將AI技術真正落地於臨床應用。

張文瀚指出，智慧醫療的核心在於人才，為了讓AI能精準輔助醫療決策，必須培養兼具臨床醫學與資訊科技的跨域專家。此次領軍應用醫學科的黃崇堯主任獲得國際頂尖認證，正是馬偕團隊展現自主研發實力、落實「以病人為中心」科技醫療的重要里程碑。

技術落地 確保病歷資安與決策效能

在張文瀚的指導方針下，馬偕的AI發展策略強調「安全性」與「實用性」。此次通過的NVIDIA認證，意味著馬偕團隊已具備從模型建構、訓練到企業級大型語言模型（LLM）部署的完整能力。

這項技術突破對醫院有三大實質意義：首先，實現了大型語言模型的「院內私有化部署」，確保敏感的病歷資料無需上傳雲端，嚴格把關病人隱私；其次，透過先進量化技術，大幅提升院內高效能運算設備的效益；最後，更能依據不同專科需求進行模型優化，強化即時推論，直接支援第一線醫師的臨床決策。

榮耀歸於上帝 持續深化智慧醫療

對於團隊創下全台首例的佳績，張文瀚謙虛表示：「這項認證不僅是一張證書，更是對馬偕數位深度的國際驗證，榮耀歸於上帝。」

張文瀚強調，馬偕紀念醫院將持續深化與國內指標性電子企業的合作，以自主研發為核心，不盲目追求科技噱頭，而是紮實地將人工智慧導入醫療流程。未來，馬偕將繼續在智慧醫療的道路上領跑，透過科技賦能，為民眾提供更精準、更安全的卓越醫療照護。