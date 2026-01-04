馬偕牧師〈最後的住家〉「基督精神」



許峻源 文 2026/01/04

聽馬偕牧師（George Leslie Mackay）於 1901 年在淡水逝世前不久，以台語所創作的詩歌〈最後的住家〉為歌詞的合唱曲，很感動，我認為這就是所謂的「基督精神」，也是一個優越的宗教所展現出「世界大同」的文明表現，印證共產主義反宗教的偏差性

〈最後的住家〉- 拉縴人青年合唱團 Taipei Youth Choir

https://www.youtube.com/watch?v=bZB0niMtaQc



我全心所疼惜的台灣 我的青春攏總獻給你

我全心所疼惜的台灣 我一生的歡喜攏在此



我在雲霧中看見山嶺 從雲中隙孔觀望全地

波浪大海中遙遠的對岸 我意愛在此眺望無息



盼望我人生的續尾站 在大湧拍岸的響聲中

在竹林搖動陰影裡面 找著我一生最後住家



我心未通割離的台灣 我的人生攏總獻給你

我心未通割離的台灣 我一世的快樂隴在此



《最後的住家》（My Final Resting Place）是馬偕牧師（George Leslie Mackay）於 1901 年在淡水逝世前不久，以台語所創作的詩歌，表達他對台灣這片土地深沉的熱愛與奉獻。

背景與意義：

這首詩展現了馬偕牧師「焚膏繼晷」的精神，他將一生精華歲月奉獻給台灣的醫療與傳教工作。詩中強調他不願回到故鄉加拿大，而是選擇將台灣作為他永久的家鄉與安息之地 [2, 3]。

詩詞全文（台語漢羅版）

我全心所疼惜的台灣，我的心靈在這裏；

我一生的歡喜就在這裏，我在這裏找到我的生命。



雖然雲霧遮蓋了這片土地，但我的心永遠在這裡；

雖然遭遇許多困難與艱辛，我仍然要為這地祈禱。



我不願離開這片土地，這裡是我最後的住家；

我要把我的一切奉獻給這裡，直到我生命的終點。



藝術影響

這首詩後來由台灣作曲家林福裕譜曲，成為台灣基督徒及合唱團經常演唱的經典名曲。

相關資源

馬偕故居與墓園：馬偕牧師最終安葬於淡水馬偕墓園，實踐了他「最後的住家」在台灣的誓言。

音樂欣賞：可於 YouTube 搜尋「最後的住家」 聆聽不同版本的合唱演繹。



備註：

「基督精神」的核心源於耶穌基督的教導與生命實踐，主要體現於對上帝的愛以及對人的無私奉獻。以下是其核心內涵：

愛與犧牲（Love and Sacrifice）

基督精神的最根本是「愛」。這不僅是情感，更是一種意志，如耶穌在十字架上的犧牲，強調不求回報的愛（Agape）以及為他人捨命的精神。

謙卑與僕人領導（Humility and Servant Leadership）

耶穌曾為門徒洗腳，教導「誰願為首，就必作你們的僕人」。這代表放下身段，以服務他人為目的，而非追求權力或名聲。

公義與憐憫（Justice and Mercy）

關注社會中的弱勢族群（如貧窮、病患與被邊緣者），追求社會公義，同時強調寬恕與憐憫，而非報復。

聖潔與誠實（Holiness and Integrity）

在個人生活與道德上追求聖潔，行事為人誠實守信，成為世上的「光與鹽」，發揮正面的影響力。

盼望與信心（Hope and Faith）

即使在苦難中，仍因著對上帝的信仰而保有盼望，並將這種平安與喜樂分享給周遭的人。