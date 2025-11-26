馬偕總院長張文瀚獲永續傑出人物獎

馬偕醫院總院長張文瀚二十六日出席「第十八屆全球企業永續論壇暨聯合頒獎典禮」，張文瀚自上任以來致力推動醫療永續、社會責任及組織治理，獲頒台灣永續能源研究基金會第二屆台灣健康永續獎「永續傑出人物獎」殊榮。同時，馬偕醫院二○二四永續報告書榮獲「白金級」；雙項殊榮肯定馬偕醫院在治理、環境、社會三大面向推動永續的努力與成果，展現醫療機構在ESG及永續發展領域的行動力。

馬偕醫院指出，張文瀚自上任後，以馬偕博士對台灣的愛為根基，即著手強化永續治理架構，點出以愛為核心的永續精神，更早已深植於馬偕文化。榮獲白金級肯定的「二○二四永續報告書」，以「愛神、愛鄰舍、愛肢體、愛地球」四大構面完整呈現醫院在環境永續、社會責任與治理韌性上的具體成果，包含氣候風險鑑別、碳盤查成果、再生能源規劃、能源管理系統、廢棄物管理與資源循環等多項執行成果，充分展現馬偕邁向綠色醫療決心。

醫療永續的核心在於同時回應社會需求與環境責任。張文瀚總院長以「生存與生態的平衡、適應與進化的平衡、多元價值的最佳化」為永續方向，帶領醫院投入綠色醫療、節能減碳與智慧管理，並擴大偏鄉照護、社區健康促進與長者支持服務，使永續真正落實於臨床與社區的日常。在張文瀚推動下，醫院加速設備汰換、綠能導入、廢棄物減量，到智慧醫院建置、病人安全與研究創新皆有豐碩的成果，使馬偕在永續治理與醫療品質雙軌並進的道路上持續前進。