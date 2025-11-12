馬偕醫大攜手史丹佛示警 台灣酒精不耐症全球最高
喝酒會臉紅恐是酒精不耐症，別輕忽其致癌風險。馬偕醫大醫學系、聽力暨語言治療學系與國際處國際健康與文化交流中心，攜手美國史丹佛大學醫學院亞洲人健康研究及教育中心（CARE）與台灣酒精不耐症衛教協會，共同舉辦衛教活動。專家指出，台灣的酒精不耐症高達近50%，居全球之冠。酒精早在2007年已被世界衛生組織（WHO）列為第一級致癌物，經常飲酒將大幅增加罹患消化道癌風險，飲酒後若出現臉紅、頭痛、嘔吐及宿醉等症狀，即可能為酒精不耐症的警訊，呼籲民眾盡可能避免飲酒。
↑圖說：陳哲宏博士（左五）表示，台灣約近半數民眾有酒精不耐症，居全球之冠，經常飲酒將大幅增加罹患消化道癌風險，呼籲民眾盡可能避免飲酒。（圖片來源：馬偕醫大提供）
由馬偕醫大國際處與醫學系主辦的「精準醫療健康促進實踐」系列活動，於11月10日至13日展開一連四天的「無酒週」健康宣導與體驗活動。活動內容包括聽損基因檢測、酒精不耐症篩檢與衛教、口腔檢查，以及特別企劃的午餐衛教講座與無酒精調飲體驗，吸引眾多師生響應熱烈。
美國史丹佛大學醫學院亞洲人健康研究及教育中心國際主任陳哲宏博士表示，亞洲人的酒精不耐症比例遠高於歐美白種人，包括台灣、日本、韓國、中國與越南等國，盛行率高達30%至50%，其中台灣約有近半數民眾具有酒精不耐症，居全球之冠。這是由於先天缺乏能代謝酒精的「乙醛去氫酶」（ALDH2酵素），導致乙醛無法正常分解。乙醛是世界衛生組織（WHO）列為第一級致癌物，長期飲酒者罹患口腔癌、咽喉癌、食道癌、胃癌、肝癌、大腸直腸癌及女性乳癌的風險顯著增加。
↑圖說：馬偕醫大醫學系、聽力暨語言治療學系與國際處國際健康與文化交流中心，攜手美國史丹佛大學醫學院亞洲人健康研究及教育中心與台灣酒精不耐症衛教協會，共同舉辦衛教活動，學者響應熱烈。（圖片來源：馬偕醫大提供）
陳哲宏強調：「酒精不耐症是遺傳現象，目前無藥可治，唯有避免飲酒才能降低健康風險。」根據研究，飲酒者罹患消化道癌的機率比不喝酒者高5倍，而若為酒精不耐症患者且仍經常飲酒，風險更高達50倍；若又合併吸菸及嚼檳榔，罹癌風險甚至可達400倍。他建議，酒精不耐症為遺傳現象，民眾可到醫院進行基因檢測了解自己是否患有此症，以及早預防，並呼籲政府應加強推動相關衛教政策，將基因檢測納入癌症篩檢流程中，讓民眾及早了解自身風險並調整生活習慣。
↑圖說：多年來國際處邱美妙組長（左二）帶領馬偕醫大師生下鄉推動營隊服務。（圖片來源：馬偕醫大提供）
根據國民健康署資料，酒精使用每年導致台灣至少4,500人死亡，並造成巨大的醫療與社會成本。馬偕醫大醫學系與聽力暨語言治療學系，由國際處邱美妙組長領軍，長期在恆春及台東地區推動社區營隊服務，進行酒精不耐症與聽損基因的篩檢研究。未來，學校將持續與國內外醫學機構合作，深化精準醫療與健康促進實踐，期望帶動全台青年一同關心「酒精不耐症」與「飲酒健康風險」，共同打造更健康的社會。
其他人也在看
神氣家族人生智慧寶庫－青春錦囊 元氣滿滿
逆齡話題總是不退流行，日前神氣家族於太極門竹北道館舉辦人生智慧講座「元氣人生的青春錦囊」，邀請中醫師沈睦森分享年輕抗老的秘訣。沈睦森年近花甲卻童顏黑髮，PPT上簡短的話語，直接點名健康與保養的重要性，「保養~~老樣子，沒保養~~樣子老」，「有健康，帥哥美女等著你，沒有健康，病床輪椅等著你」，「有錢有健康是資產，有錢沒健康是遺產」。沈睦森提到預防醫學的理念，認為全民健保很重要，全民來保健更重要！俗話說，病從口入，沈睦森以天然的最好，一句話點出了食材重點以及正確飲食之道。所謂「冰凍三尺，非一日之寒，小腹三層，非一時之饞」，強調定量飲食與起居作息，加上適度的運動以及愉悅的心情，都是保持青春的要訣。他提到皮膚以及流汗排毒的功效，包括能讓皮膚美白的食物，並以中醫理念，「心主血，其華 ...台灣新生報 ・ 18 小時前
台灣酒精不耐症全球最高 馬偕醫大攜手史丹佛揭：缺ALDH2酵素恐致癌
喝酒會臉紅恐是酒精不耐症，別輕忽其致癌風險。馬偕醫大醫學系、聽力暨語言治療學系與國際處國際健康與文化交流中心，攜手美國史丹佛大學醫學院亞洲人健康研究及教育中心（CARE）與台灣酒精不耐症衛教協會，共同舉辦衛教活動。專家指出，台灣的酒精不耐症高達近50%，居全球之冠。酒精早在2007年已被世界衛生組織（WHO）列為第一級致癌物，經常飲酒將大幅增加罹患消化道癌風險，飲酒後若出現臉紅、頭痛、嘔吐及宿醉等症狀，即可能為酒精不耐症的警訊，呼籲民眾盡可能避免飲酒。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前
頭號傳染病 世衛：結核病2024致123萬人死
（中央社日內瓦12日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天表示，結核病仍是全球頭號傳染病，估計去年奪走123萬條生命；世衛警告，近年在對抗結核病的進展十分脆弱。中央社 ・ 2 小時前
賴總統籲韓國瑜聲援沈伯洋 韓諷「自己生病讓別人吃藥」
中國官媒央視日前揚言要「全球抓捕」民進黨立委沈伯洋，賴清德總統11日呼籲立法院長韓國瑜率跨黨派立委聲援沈伯洋。韓國瑜今天(12日)表示，如今台灣安全只剩下維護美台關係而已，賴總統若要協助沈伯洋，應恢復保護中華民國、民主自由及維護美台關係、兩岸和平等「台灣安全4支腳」。民進黨團則呼籲韓國瑜以蒼生為念，團結國會對抗侵略。 中國官媒央視日前揚言將透過國際刑警組織與跨境合作在全球抓捕沈伯洋。賴清德總統11日表示，期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，率領跨黨派立委聲援沈伯洋。 韓國瑜12日偕同立法院副院長江啟臣出面回應。韓國瑜表示，立法院長有責任保護每位立委的言論自由、人身安全，以及質詢不受到恐嚇與威脅，這部分毋庸置疑；對於賴總統點名他出面為沈伯洋發聲一事，他認為這是「一個人生病，讓別人吃藥」。 韓國瑜認為「台灣安全有4支腳」，包含保護中華民國、保護民主自由、維護美台關係、維護兩岸和平，他質疑賴總統和民進黨維持台獨黨綱、發動大罷免及宣布中國為境外敵對勢力等作為，形同讓台灣安全只剩下維護美台關係這支腳，因此，他認為賴總統若要協助沈伯洋，應該考量恢復「台灣安全4支腳」。 韓國瑜並向賴總統喊話，表示中央廣播電台 ・ 1 天前
新北瑞芳等7區紅黃線路段13日上午7時起恢復管制
（中央社記者黃旭昇新北12日電）新北市政府今晚表示，明天正常上班、上課。瑞芳、平溪、雙溪、貢寮、石碇、坪林及烏來等7個行政區，明天（13日）上午7時起，道路紅黃線恢復管制，請車輛儘速駛離。中央社 ・ 18 小時前
新北「瑞三礦業整煤廠」推動再生計畫 (圖)
新北市文化局配合觀旅局推動瑞芳「瑞三礦業整煤廠」再生計畫，以「修舊如舊」理念結合走讀導覽，展現礦業修復與文化保存成果，藉由持續導入文化活化與環境永續概念，帶動新北整體觀光能量。中央社 ・ 20 小時前
趙薇遭爆胃癌離世 本人親曬近照反擊
趙薇遭爆胃癌離世 本人親曬近照反擊EBC東森娛樂 ・ 1 天前
《社會》10銀行捲太子詐團案 通報洗錢52次
【時報-台北電】柬埔寨太子集團涉跨國詐騙、洗錢案遭檢警調查扣在台逾45億元資產，也引發不法外資在台橫行的質疑，立委12日炮轟金管會洗錢防制有問題，但金管會表示，已清查國內10家涉及銀行每一筆金流，目前大額資金通報多符合法規。另大陸國家電腦病毒應急處理中心指，美國政府制裁、沒收太子集團主席陳志持有的12.7萬多枚比特幣，是典型國家級駭客組織操盤的「黑吃黑」事件。 立委賴士葆、李坤城昨在立法院財委會都問及太子集團詐騙與洗錢的問題。金管會主委彭金隆表示，10月14日收到美國制裁訊息後，金管會檢查局15日就進駐每家涉案銀行清查金流，銀行局也約詢每家銀行，目前銀行在大額資金通報沒有問題。 彭金隆表示，過去銀行陸續通報多次，從民國107年、108年後共計通報52次，交由執法機關來判斷是否需要進一步動作。金管會也需要花時間去理解，確認銀行有無落實增強盡職調查（EDD）與客戶盡職調查（CDD）。 立委質疑，以太子集團個案來看，防洗錢是否有改進的地方？金管會表示，就事前、事中部分，銀行的洗防機制，該做的都有做，但如何避免類似案件發生，外界有更高的期待，金管會將就案例上繼續檢討改進。 對於美國司法部查扣太時報資訊 ・ 7 小時前
中國通緝沈伯洋「藍1招讓韓當偽總統」？ 她：侵害統帥權！
論壇中心/綜合報導立委沈伯洋遭中國通緝，立法院長韓國瑜今(12)日反批賴清德「發動大罷免如何保護好台灣民主自由」，藍委許宇甄還要求立院重新啟動「兩岸事務對策小組」與中國交涉，並由韓國瑜擔任召集人。對此，資深媒體人王時齊痛批，國民黨「用立法權侵害總統權」，賴總統今天做球給韓國瑜，結果「我在跟你講大海、你在跟我講四隻腳」？民視 ・ 18 小時前
韓國瑜轟賴喊撤敵對勢力 卓榮泰嗆辣回應
[NOWnews今日新聞]中國喊全球追捕沈伯洋，總統賴清德昨日喊話立法院長韓國瑜，期待能夠站出來維護國會尊嚴，維護台灣人民言論自由，韓國瑜今（12）日公開露面回應，稱台灣安全如桌子四隻腳，保護中華民國...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
醫起看／喝酒會臉紅？馬偕醫大示警：這關鍵成隱形致癌風險
醫起看／喝酒會臉紅？馬偕醫大示警：這關鍵成隱形致癌風險EBC東森新聞 ・ 21 小時前
生華科結盟精拓 導入「腫瘤分身」平台加速新藥開發
生華科（6492）12日宣布，與擁有全球獨家癌症藥物檢測平台的精拓生技展開策略合作。雙方將透過精拓研發的「E.V.A. Select 腫瘤分身抗癌藥物檢測平台」，精準篩選對生華科CX-5461及CX-4945兩款新藥具最佳反應的患者族群，以大幅提升臨床試驗成功率、加快新藥開發進程，並強化全球市場競爭力。中時財經即時 ・ 1 天前
生活即治療 衛福部年助400名藥癮者重返社會
（中央社記者沈佩瑤台北12日電）秉持「生活就是治療」理念，衛福部108年起擴大「藥癮治療性社區服務模式多元發展計畫」，每年服務約400名藥癮者，透過行為介入、人際交流等逐步回歸社區，最終甩開藥癮心魔。中央社 ・ 23 小時前
吸菸恐增糖尿病風險 國健署呼籲民眾拒菸護血糖
11月14日是「世界糖尿病日」，國民健康署指出，糖尿病是我國十大死因之一，每年奪走近萬人生命，而吸菸會降低身體對胰島素的反應能力，導致血糖失控，增加第2型糖尿病及併發症風險，提醒國人，戒菸可降低糖國立教育廣播電台 ・ 1 天前
上班族七成情緒憂鬱指標 南市衛生局供民454心理諮商站服務
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】在我們生活的城市中，每個人都可能經歷壓力沉積、情緒低落、突如其來的創傷事互傳媒 ・ 1 天前
11月12日 醫師節快樂！ 投縣感謝有您守護健康
十一月十二日是一年一度的醫師節，縣長許淑華、衛生局長陳南松，共同向辛勞奉獻的醫師們致敬。感謝全縣醫師們長年投入公衛與醫療服務，防疫、偏鄉巡迴、社區健康促進，都展現醫者仁心，守護縣民健康。祝福所有醫師節日快樂，醫路順心。南投縣醫師公會理事長陳宏麟表示，「每一位醫師，都是這片土地上最溫柔的守護者。在醫療資源有限的環境中，默默堅守崗位、照顧鄉親，無論是白天在診間的診療，或夜裡緊急的出診，都展現出對生命的敬重與專業的堅持。醫師節不僅是屬於醫師們的節日，更是全體社會向醫療夥伴致敬的時刻。公會由衷感謝每位在南投努力付出的醫師，也特別感謝醫師的家人與團隊，在背後支持醫師們，讓醫師們的醫療工作得以長久持續並遍及山城與鄉里。公會連結與支持醫師們更彼此合作、共享經驗，共同打造更有品質、更有溫 ...台灣新生報 ・ 23 小時前
泫雅跳舞中倒地！醫揭3原因 嘆：快速瘦身如「癌症惡病質」
南韓女星泫雅9日在澳門表演時突然暈倒，當時她正在舞台上熱舞演唱，氣氛正熱烈，卻突然身體搖晃倒地，嚇壞全場觀眾。事後工作團隊透露，她疑似因過熱與低血糖導致身體不適，休息後已無大礙。此事件也再度引發外界對「泫雅太瘦、太胖」等外貌爭議的討論。中天新聞網 ・ 1 天前
衛福部「免費心理諮商」僅2成大學生用過 有人靠AI調節情緒
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 衛福部補助15-45歲民眾可享每人三次免費心理諮商，成效如何？諮商心理師公會全聯會今（12）日公布最新調查結果，雖然有高達九成七的學生支持相關服務，但接受調查的學生當中，僅有二成曾使用相關資源。衛福部則分析認為，主因是並非所有的學生都有心理諮商需求，原本預期比例就不會到五成。 衛生福利部的「15-45歲青壯世代心理健...匯流新聞網 ・ 1 天前
嘉義長庚許文蔚蔡明劭 入選全球前2%頂尖科學家
（中央社記者蔡智明嘉義縣12日電）美國史丹佛大學公布2025年全球前2%頂尖科學家名單，嘉義長庚醫院骨科醫師許文蔚與耳鼻喉科醫師蔡明劭入選，分別獲終身影響力獎與年度影響力獎，展現臨床醫學與學術研究深厚實力。中央社 ・ 23 小時前
北市學童免費檢查視力！攜帶「護眼護照」免花錢：167家院所可預約
近視一旦發生難以回復，台北市政府衛生局呼籲國小1～6年級學童家長把握關鍵期，善用「護眼護照」每年一次的專業視力檢查。提醒尚未檢查者請於12月31日前，到台北市167家眼科合約院所預約，檢查包括散瞳前後驗光、裸視與最佳矯正視力、裂隙燈檢查等，幫助孩子遠離高度近視，迎向清晰未來。優活健康網 ・ 1 天前