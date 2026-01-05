馬偕醫大研究成果躍上國家舞台 兩學研團隊榮獲國家新創獎

去年升格的馬偕醫學大學在第22屆國家新創獎，首度有研究團隊榮獲「學研新創獎」殊榮，兩研究團隊分別為醫學院生物所王士維教授團隊以「小分子血管新生抑制劑應用於老年性黃斑病變治療：非侵入式治療的新選擇」，及厚生健康學院聽力暨語言治療系許益超教授團隊以「幹細胞與外泌體生物膠塗佈之人工生物電子耳應用於耳蝸植入後的內耳修復與細胞再生」獲評審肯定。馬偕醫大校長葉宏一表示，此次獲獎顯示馬偕醫大在生技製藥及精準醫療的研發能量已具國家級水準及競爭力。

圖說：馬偕醫大在第22屆國家新創獎，首度有研究團隊榮獲「學研新創獎」殊榮。校長葉宏一（左二）表示，顯示該校在生技製藥及精準醫療研發能量具國家水準。圖中為國科會生命科學研究處處長楊台鴻。圖／馬偕醫大提供 該獎項由社團法人國家生技醫療產業策進會（生策會）主辦，本屆參賽件數再創新高、評審過程競爭激烈，馬偕醫大在本屆選拔兩個研究團隊脫穎而出拿下獎項。校方表示，王士維教授本次獲獎的新創技術是在校長葉宏一教授帶領下，與醫學院鍾鏡湖教授及楊宗穎助理教授共組團隊，開發新穎雙胜肽化合物運用於老年性黃斑部病變(AMD)的治療。

圖說：去年升格的馬偕醫學大學在第22屆國家新創獎，首度有研究團隊榮獲「學研新創獎」殊榮。圖／馬偕醫大提供 王士維指出，此研究歷經十年逐步完成雙胜肽化合物抑制內皮起源細胞血管新生的藥效藥理研究、AMD動物模式的治療效用評估、研究成果的專利保護與布局，以及核心技術商業端的技轉授權。老年性黃斑部病變是全球高齡族群不可逆視力喪失的主因，目前臨床治療以VEGF抗體藥物玻璃體內注射為主，不僅費用高昂，且需反覆侵入式治療，對病患順從性與生活品質造成沉重負擔。 王士維強調，團隊所開發的雙胜肽化合物具備小分子藥物製程穩定、成本低與劑型彈性高的優勢，未來可望開發為眼藥水或緩釋型製劑，提供病患非侵入式的治療選擇。目前該技術已完成台美專利布局與試量產驗證，未來將朝向GMP製程、藥毒理臨床前研究與新藥臨床試驗邁進，過程中將結合馬偕醫大生物醫學研究所、視光系學系以及馬偕紀念醫院的資源，推動此新創成果與國內外眼科藥廠合作，加速學研成果落地商轉。 校方指出，許益超教授本次獲獎的新創技術，結合再生醫學、生物材料與神經電子工程等跨領域專長，成功開發一項全球首創、可同時促進內耳修復與神經再生，並支援聽覺功能重建之 iPSC人工生物電子耳系統，推動再生醫學驅動之聽損治療創新應用模式。該技術奠基於許益超教授與台北馬偕紀念醫院耳鼻喉頭頸部林鴻清教授多年來的臨床討論與研究合作，並回應聽損病患於長期聽覺功能維持與生活品質提升上的實際需求，為現有治療選項提供更具前瞻性的可能性。 本項研究過去也獲得馬偕醫大跨領域與再生醫學計畫經費之支持，整合校內研發能量，加速技術成熟與臨床轉譯進程，充分體現學研、臨床與新創並進的整合價值。相關成果已完成關鍵專利布局，並獲邀於國際內耳治療研討會演講發表，獲得國內外學界與臨床專家高度關注。未來，研究團隊將持續推動聽覺再生醫學之臨床應用，期能造福廣大聽損族群。

