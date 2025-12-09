馬偕醫大、中原大學簽署合作備忘錄 推動跨域人才培育與科研創新

馬偕醫學大學與中原大學3日舉行合作備忘錄（MOU）簽署儀式，正式啟動兩校在跨領域人才培育、科研合作及產學鏈結等領域的長期夥伴關係。

馬偕醫學大學與中原大學3日舉行合作備忘錄（MOU）簽署儀式，正式啟動兩校在跨領域人才培育、科研合作及產學鏈結等領域的長期夥伴關係。雙方期盼透過資源共享與策略聯盟，共同創造更大的教育與科技創新發展動能。

中原大學董事長張光正致詞指出，兩校共同的基督教信仰價值將成為合作的核心橋樑，並提醒大家在辦學過程中不忘信仰的初心。馬偕醫學大學周克修董事長也以聖經傳道書4:9-10,12：「兩個人總比一個人好，因為二人勞碌，可得美好的酬報；若是跌倒，一人可以扶起他的同伴......三股合成的繩子，不容易折斷。」來形容二校在上帝心意中合作的美好見證。

廣告 廣告

兩校會中進行深入交流，分享各自學校的特色與核心發展方向，並討論未來的合作藍圖。合作領域包括建立互補的產學機制，聚焦於新創育成、國際交流及國際學生招募、教師合聘、以及研究成果的提升等方面。雙方期望通過各自專長的互補，共同打造高等教育跨域合作的新典範。

雙方代表完成簽署並互換紀念品，隨後兩校團隊進行校園參訪，行程包括馬偕醫學大學的護理學系產兒科教室、視光學系實驗室、醫檢再生學系實驗室、大體解剖實驗室及聽語學系學生實習中心等設施，中原大學團隊對於馬偕醫學大學在醫療教育領域的辦學成果有更深入的了解。

雙方代表皆表示未來將落實推動多元合作計畫，結出豐碩成果，促進教學創新與研究突破，並共同培育具備國際視野與跨域能力的新一代人才。此次二校MOU的簽署不僅加深兩校在教育與科研領域的共同願景，也映射出台灣高等教育跨域整合的發展趨勢，為國內校際合作樹立新的標竿。

此次活動由馬偕醫學大學董事長周克修及校長葉宏一帶領主管團隊出席，與會成員包括主任秘書申永順、教務長黃麗卿、學務長吳子維、總務長李安生、研發長鍾鏡湖、國際長熊誼芳、圖資長林正勇、人事室主任鄭人瑋、會計主任馮文嬿、牧師張禕倫、全人教育中心主任楊明正、醫學院院長吳懿哲、護理學院陳怡亨教授及厚生健康學院周雨青教授等16人。

中原大學則由董事長張光正、校長李英明領銜出席，與會的還有副校長暨研發長吳宗遠、主任秘書閻亢宗、產學長張雍、教務長皮世明、國際長陳曉瑩、資訊長李國誠、永續長王玉純、電機資訊學院院長陳世綸、公共事務中心主任吳禮青等重要主管10人與會，共同見證兩校合作的歷史性時刻。

更多鏡週刊報導

3百位獸醫師齊聚獸醫論壇 聚焦熟齡貓犬健康管理與共病照護

金融案經濟要犯頻傳棄保潛逃 天逸董座吸金10億海外趴趴走惹議

何志偉出席桃園親子活動 提「耐震補強、通勤月票」政績爭取支持