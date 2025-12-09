馬偕醫學大學攜手中原大學簽署MOU 共創跨域人才培育新典範
馬偕醫學大學與中原大學3日於馬偕醫學大學遠距教學中心舉行合作備忘錄簽署儀式,正式啟動兩校在跨領域人才培育、科研合作及產學鏈結的長期夥伴關係。雙方期盼透過資源共享與策略聯盟,共同創造教育與科技創新發展動能。
簽約儀式由馬偕醫學大學董事長周克修、校長葉宏一,以及中原大學董事長張光正、校長李英明等兩校重要主管共同出席見證。中原大學張光正董事長致詞時特別指出,兩校共同的基督教信仰價值將成為合作的核心橋樑;馬偕醫學大學周克修董事長則以聖經經文「三股合成的繩子,不容易折斷」來形容兩校合作的美好見證。
↑（圖片由馬偕醫學大學提供）
雙方合作領域包括建立互補的產學機制、新創育成、國際交流及國際學生招募、教師合聘,以及研究成果提升等面向。簽約儀式後,中原大學團隊參訪馬偕醫學大學護理學系產兒科教室、視光學系實驗室、醫檢再生學系實驗室、大體解剖實驗室及聽語學系實習中心等設施,深入了解馬偕在醫療教育領域的辦學成果。
兩校代表表示,將落實推動多元合作計畫,促進教學創新與研究突破,共同培育具備國際視野與跨域能力的新一代人才,為台灣高等教育跨域整合樹立新標竿。
