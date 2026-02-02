馬偕醫院上午發生員工情緒事件 警消到場協助 院方：已妥善處置並持續關懷

【記者蔡富丞/台北報導】台北市中山區馬偕紀念醫院今（2）日上午發生一起院內員工情緒事件。院方表示，一名員工因情緒狀況出現危險行為，警消單位獲報後即時到場協助，經勸導後已安全送醫評估，事件未造成人員傷亡。

警方與消防單位指出，上午11時許接獲通報後，隨即派遣人員前往現場，並依標準作業程序進行警戒與安全防護。經現場人員耐心勸說後，相關人員已於中午前順利離開危險位置，後續由醫療單位接手處理。

對此，馬偕醫院下午發布聲明指出，該名員工過往所涉相關職場與性平案件，均已於3年前完成調查並結案。院方表示，過去數年來，已持續安排由醫師、主管、心理師及牧師等專業人員組成的關懷團隊，定期提供輔導與支持，並持續關注其身心狀況。

院方強調，今日事件屬非預期情形，後續將由醫師進行進一步專業評估，並提供必要的醫療協助；基於病人隱私與醫療倫理考量，相關個人健康細節不便對外說明，但院方對員工關懷與支持的立場始終未變。

警方呼籲，若民眾發現身邊親友或同事出現情緒危機徵象，應及早通報並尋求專業協助，共同守護生命安全。

馬偕紀念醫院聲明稿全文：

本院某員工於2月2日上午因情緒問題揚言跳樓，經院內人員善意勸導後已安全救出。

該名員工三年前之霸凌與性平等相關案件均已完成調查並已釐清結案，包括醫師、主管、心理師及牧師等人員對該員之輔導、關懷及訪視時間業已長達三年餘，最近一期的會談日期為上週一（1月26日），當時情緒尚稱穩定，但未涉及其個人健康問題。

今日上午在非預期情況下，該員採取激烈行動，經過勸導已確保該員安全並就醫治療，基於該員之健康情況，因涉及病人隱私保護，本院不予進行發言。

但本院對該員持續性輔導與關心的立場一直未變，將再由醫師進行專業評估，提供充分且完善的醫療協助。

《關懷提醒》



如您或身邊的人正面臨情緒困擾，可撥打：



安心專線 1925（24小時）／生命線 1995／張老師專線 1980



緊急狀況請撥打 110 或 119