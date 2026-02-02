馬偕醫院員工控遭霸凌揚言輕生 院方緊急勸導已安全救出

馬偕醫院一名員工疑因遭控性騷擾，認為院方處理不當，自己反遭受職場霸凌，今天（2）上午在社群平台發文揚言輕生。（本報資料照）

馬偕醫院一名員工疑因遭控性騷擾，認為院方處理不當，自己反遭受職場霸凌，今天（2）上午在社群平台發文揚言輕生。院方隨後發出聲明，該名員工經院內人員善意勸導後，已安全救出，相關案件發生在3年前，已完成調查並釐清結案。

一名馬偕醫院員工今天在社群平台發出遺書，稱自己無辜被控性騷擾，醫院職場霸凌調查小組還提供不實偽造的資料給工會，讓自己遭同事、主管、醫院及工會的霸凌迫害，被逼得精神走投無路。

馬偕醫院隨後發布聲明：本院某員工於2月2日上午因情緒問題揚言輕生，經院內人員善意勸導後已安全救出。該名員工3年前霸凌與性平等相關案件，均已完成調查並已釐清結案，包括醫師、主管、心理師及牧師等人員對該員輔導、關懷及訪視時間業已長達3年餘。

院方說明，該員最近一期的會談日期為上周一（1月26日），當時情緒尚稱穩定，但未涉及其個人健康問題。今日上午在非預期情況下，該員採取激烈行動，經過勸導已確保該員安全並就醫治療。

院方強調，基於該員的健康情況，因涉及病人隱私保護，本院不予進行發言。但本院對該員持續性輔導與關心的立場一直未變，將再由醫師進行專業評估，提供充分且完善的醫療協助。

