馬偕醫院員工控遭霸凌！今PO文揚言輕生 院方證實：安全救出

馬偕醫院。游騰傑攝



北市馬偕醫院今（2）日傳出一起院內人員情緒危機事件。一名院內員工在社群平台發文，控訴自己遭職場霸凌，並被誣陷涉及性騷擾案件，文末更透露輕生念頭。對此，馬偕醫院證實，院內確有一名員工於2月2日上午因情緒問題揚言輕生，經院內人員善意勸導後已安全救出。

該名員工在社群平台發文指出，自己在前單位服務期間，曾因一名女性同事彎腰時衣物不慎碰觸到他的手部，事後卻遭對方指控性騷擾。他質疑，該名女性疑似利用性騷擾申訴作為霸凌手段，並痛批院方性平審議單位處理過程欠缺客觀證據，「馬偕醫院性平單位竟說女生哭就是證據，完全沒有科學證據還助攻當幫兇」，讓他身心承受極大壓力，並揚言將輕生。

廣告 廣告

對此，馬偕醫院旋即發出聲明稿表示，該院某員工於2月2日上午因情緒問題揚言輕生，經院內人員善意勸導後已安全救出。該名員工三年前之霸凌與性平等相關案件均已完成調查並已釐清結案，包括醫師、主管、心理師及牧師等人員對該員之輔導、關懷及訪視時間業已長達三年餘，最近一期的會談日期為上週一（1月26日），當時情緒尚稱穩定，但未涉及其個人健康問題。

馬偕醫院指出，今日上午在非預期情況下，該員採取激烈行動，經過勸導已確保該員安全並就醫治療，基於該員之健康情況，因涉及病人隱私保護，院方不予進行發言。但院方對該員持續性輔導與關心的立場一直未變，將再由醫師進行專業評估，提供充分且完善的醫療協助。

《太報》關心您，再給自己一次機會

‧安心專線：1925（24小時）

‧生命線：1995

‧張老師專線：1980

更多太報報導

洪榮宏80歲岳母驚傳輕生 張瀞云痛揭搶救過程：被地府退貨

首爾輕生學童近半集中「名校學區」 心理系教授憂：江南精神科一間接一間

前助理輕生亡 莫莉昔自爆「帶頭公幹同學」片段再被翻