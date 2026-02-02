馬偕醫院員工躺高樓被救下 院方聲明回應

▲馬偕醫院爆出員工採取激烈行動，經勸導已確保該員安全就醫。（圖／翻攝自爆料公社）

[NOWnews今日新聞] 北市馬偕醫院今（2）日上午一位網友疑似因遭誣陷性騷擾、情緒，網路社群發文認為自己遭受霸凌，揚言意圖在醫院輕生。對此，院方回應，今日上午在非預期情況下，該員採取激烈行動，經過勸導已確保該員安全並就醫治療，基於該員健康情況，因涉及病人隱私保護，本院不予進行發言。

馬偕醫院發布聲明稿表示，本院某員工於2月2日上午因情緒問題揚言跳樓，經院內人員善意勸導後已安全救出。

馬偕醫院指出，該名員工三年前之霸凌與性平等相關案件均已完成調查並已釐清結案，包括醫師、主管、心理師及牧師等人員對該員之輔導、關懷及訪視時間業已長達三年餘，最近一期的會談日期為上週一(1月26日)，當時情緒尚稱穩定，但未涉及其個人健康問題。

馬偕醫院說明，今日上午在非預期情況下，該員採取激烈行動，經過勸導已確保該員安全並就醫治療，基於該員之健康情況，因涉及病人隱私保護，本院不予進行發言。

馬偕醫院強調，對該員持續性輔導與關心的立場一直未變，將再由醫師進行專業評估，提供充分且完善的醫療協助。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：

自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995



