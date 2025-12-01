馬偕醫院導入彩色條碼視障引導服務

每年十二月三日為「國際身心障礙者日」，馬偕紀念醫院於一樓公共區域率先導入視障友善引導服務，透過科技結合語音，協助視障朋友獲得更清楚、即時的方向資訊，提升就醫安全感，打造更周全的友善就醫環境。

馬偕紀念醫院總院長張文瀚表示，視障者在就醫過程中時常因環境複雜、資訊不易取得，而增加緊張與不安。關懷不是口號，而是一種理解與態度。因此，馬偕從視障者角度檢視就醫過程，在入口、服務台、掛號批價區、診間、藥局與洗手間等重要就醫動線，逐步建立更友善、更能被使用者「聽見」的安全環境。

衛生福利部社會及家庭署組長尤詒君指出，臺灣約有六萬名視障者，生活中面臨許多不便，就醫即是其中之一。此次馬偕導入視障引導服務，可以讓視障朋友能更獨立、自主地完成就醫，也展現馬偕不僅照顧健康，更看見每一位使用者需求的核心精神。期待此友善行動能擴展到全臺，讓視障者不再因空間陌生而寸步難行。

根據馬偕紀念醫院贊助會統計，每個月約有二十至三十名視障就醫者尋求服務台協助，且其中多數為獨立就診者，主要以前來領藥，詢問藥局位置為最大宗，其他包含，就診協助以及檢查單位引導等。顯示視障者就醫過程中最需要協助確認方向、協助定位、與前目的地。

馬偕紀念醫院眼科主任蔡翔翎說明，視障者就醫最需要明確資訊。眼科多年來服務許多低視能患者，更理解視障者在就醫中的迷惘與障礙。隨著臺灣邁入高齡社會，許多中高齡者亦面臨視力退化，導引系統也能協助閱讀困難的族群。期待未來能透過科技與人力並行，讓視障朋友及視力受限者都能以更自主、更自在方式就醫。