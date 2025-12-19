馬偕醫院盤點高耗能設備 3年盼降單位面積耗能量3%

（中央社記者沈佩瑤台北19日電）對抗氣候變遷，馬偕紀念醫院今天宣布完成今年度北淡兩院區高耗能設備盤點，在系統性規劃下，預計在3年內，醫院要達成至少降低單位面積耗能量3%的節能目標。

考量氣候變遷帶來的衝擊與挑戰，能源消耗對環境的影響日益嚴峻，馬偕醫院今天透過新聞稿表示，落實節能減碳政策，已完成ISO 50001:2018能源管理系統查驗，今天由第三方認證單位頒發證書，針對要優先汰換的設備也已納入明年度預算編列。

馬偕紀念醫院總院長張文瀚指出，近年來醫院內已陸續導入LED照明、熱泵系統、太陽能光電系統、推動資訊科技應用，如行動醫療及電子病歷以降低紙張耗用等，在這些具體響應能源政策的措施中，已看見顯著且具體的成效；

張文瀚強調，預計在3年內，醫院要達成至少降低單位面積耗能量3%的節能目標，除符合國際標準或法規要求，同時有效管理能源與使用，達到降低營運成本及減少對環境的衝擊

為更深入落實系統性管理與優化工作，張文瀚表示，已正式導入並建立符合ISO 50001:2018國際標準的能源管理系統（EnMS），完成「能源管理手冊」，將有助於確保能源管理活動的適切與有效運作，並持續改進能源績效。（編輯：龍柏安）1141219