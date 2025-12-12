馬偕醫院突收555杯飲料竟是超大咖天團自掏腰包致贈超暖心

告五人12日出席活動，大力支持公益計畫。（相信音樂提供）

告五人才華洋溢創作多首夯曲，累積大批粉絲支持，熱心公益的他們更實踐「取之於社會、用之於社會」的精神，參與各種公益活動、拋磚引玉傳遞愛心，12日出席茶飲品牌門市活動支持公益計畫，宣布要買555杯飲料，全數致贈給馬偕醫院的白衣天使們，並自掏腰包加碼再買100杯飲料給到場力挺的粉絲們。

告五人今年捐出高雄世運主場館演唱會收益1200萬元，用來支持兒童身心教育與偏鄉醫療照護，日前還零唱酬演出、自貼妝髮交通成本出席公益音樂會，昨透露特地發想要送出「555」杯飲料，不只巧妙呼應團名，像是一封以飲料寫成的暖心情書，用最直接的方式向辛苦的醫護人員說：「謝謝你們，辛苦了。」

告五人談到醫護人員時語氣滿滿敬意，「他們是很多人心中的英雄，希望555杯飲料能成為一股小小的暖流，帶走一點疲憊。如果音樂能放鬆心情，那就讓飲料補上溫度。」昨是12月12日，團員更笑喊：「特別選在12／12 這一天，『一二一二』愛心起步走，邀請大家一起把溫暖傳出去。」

