馬偕醫院突收555杯飲料！ 超大咖天團自掏腰包「送給我們的英雄」

「告五人」為公益現身不計酬勞、不喊累。相信音樂提供



台灣人氣樂團告五人出道多年，團體三人熱愛公益，常常帶頭做愛心，近日代言手搖飲品牌執行公益計畫，告五人為表支持，自掏腰包加碼555杯飲料全數送到馬偕醫院，為辛苦的醫護加油打氣，另再購入100杯送給在場參與公益活動的粉絲們，讓眾人喊著好溫暖。

告五人近年事業扶搖直上，今年登上高雄世運主場館開演唱會，除卻成本，已將1200萬收益全數捐出，希望支持兒童身心教育、提升偏鄉醫療照護品質；不僅如此，樂團日前出席公益音樂會時，無酬演出還自貼妝髮、車馬費，愛心不落人後。

年末將至，告五人代言的人氣手搖飲品牌決定效仿樂團，承諾將台北市某一新開幕門市，當天一日營收全數捐給照顧弱勢長輩的華山基金會，希望能給長輩過一個溫馨除夕夜，而告五人12日出席相關活動時，宣布加碼送出555杯飲料，並指定送往馬偕醫院，期待能為辛苦的醫護人員加油打氣。

告五人解釋，555不只是呼應團名，更像是一封暖心情書，他們想謝謝醫護是很多人的英雄，希望飲料能成為他們的小暖流，「一二一二，愛心起步走」邀請粉絲與社會大眾合力將暖意推往更多角落。

