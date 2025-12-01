馬偕醫院首推視障導引服務 打造友善就醫環境

馬偕紀念醫院今天（1）舉辦「以愛為眼，引路同行」視障導引服務發表會，於1樓公共區域率先導入視障友善引導服務。（馬偕醫院提供）

每年12月3日為「國際身心障礙者日」，馬偕紀念醫院今天（1）舉辦「以愛為眼，引路同行」視障導引服務發表會，於1樓公共區域率先導入視障友善引導服務，透過科技結合語音，協助視障朋友獲得更清楚、即時的方向資訊，提升就醫安全感，打造更周全的友善就醫環境。

馬偕紀念醫院總院長張文瀚表示，視障者在就醫過程中時常因環境複雜、資訊不易取得，而增加緊張與不安。關懷不是口號，而是一種理解與態度。因此馬偕醫院從視障者角度檢視就醫過程，在入口、服務台、掛號批價區、診間、藥局與洗手間等重要就醫動線，逐步建立更友善、更能被使用者「聽見」的安全環境。

馬偕紀念醫院將彩色條碼設置於1樓公共動線，協助視障者自入口方向順利抵達服務台，並與服務人員完成後續引導。（馬偕醫院提供）

衛福部社會及家庭署組長尤詒君致詞指出，台灣約有6萬名視障者，生活中面臨許多不便，就醫是其中之一。此次馬偕醫院導入視障引導服務，可以讓視障朋友能更獨立、自主地完成就醫，期待此友善行動能擴展到全台，讓視障者不再因空間陌生而寸步難行。

根據馬偕紀念醫院贊助會統計，每個月約有20至30名視障就醫者尋求服務台協助，且其中多數為獨立就診者，主要以前來領藥，詢問藥局位置為最大宗，其他包含：就診協助及檢查單位引導等。顯示視障者就醫過程中最需要協助確認方向、協助定位、與前目的地。

過去視障就醫者皆由服務台志工協助引導及陪伴，本次主要將彩色條碼設置於1樓公共動線，協助視障者自入口方向順利抵達服務台，並與服務人員完成後續引導，未來將視使用者回饋、就醫動線需求，逐步擴大彩色條碼應用區域。

馬偕紀念醫院眼科主任蔡翔翎說明，眼科多年來服務許多低視能患者，更理解視障者在就醫中的迷惘與障礙。許多中高齡者亦面臨視力退化，導引系統也能協助閱讀困難的族群。期待未來能透過科技與人力並行，讓視障朋友以及視力受限者都能以更自主、更自在的方式就醫。

張文瀚進一步指出，視障引導服務的導入，只是提升友善醫療環境建置的起點。透過語音明確描述方向與距離，能降低視障者在陌生空間中的焦慮與不確定感，並持續與視障者團體合作，推廣導引系統及優化協助流程，讓科技更貼近視障朋友的實際需求。

