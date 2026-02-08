馬光中醫尾牙斥資千萬 高雄舉辦尾牙晚會

圖說：馬光中醫尾牙斥資千萬 高雄舉辦尾牙，執行長黃福祥攜全台26家分院院長共為宣示啟動。（圖片來源：馬光提供） 馬光醫療網斥資千萬元，7日晚間在高雄展覽館舉辦尾牙，席開101桌，並祭出總價值高達270萬元眾多獎項犒賞員工。晚宴由三金主持人Lulu、派翠克雙主持，並邀請孫盛希、玖壹壹熱唱。執行長黃福祥表示，新年度將提撥6000萬元預算，投入員工調薪與系統升級，並宣布預計於今年底正式插旗台中。 馬光醫療網執行長黃福祥在尾牙表示，2025年馬光全台總門診人次再創新高，年成長率達 11%，顯示民眾對馬光醫療品質的高度肯定。集團持續以「質」為核心，全面優化就醫環境、用藥安全與服務流程，同時推動醫師週休二日及週六晚診休診等制度，協助員工兼顧專業發展與生活平衡。展望新年度，馬光將提撥總計6,000萬元預算，投入員工調薪與系統升級計畫，並計畫同步導入AI模組化機制，以優化各部門執行流程，為組織長期發展厚植實力。

圖說：執行長黃福祥為2026年立定目標及願景。（圖片來源：馬光提供） 在組織成長方面，馬光同步啟動新一波展店計畫，預計於今年底正式插旗台中，為同仁打造更寬廣的職涯舞台，也逐步推進馬光中醫布局全台版圖的願景。面對台灣邁入超高齡社會，集團也積極轉型為「健康平台」，投入預防醫學與健康促進領域，發展養生調理、保健食品等服務，陪伴民眾從治療走向預防，實踐全人照護的長期使命。 尾牙在高雄展覽館舉行，邀集超過900位醫師、同仁及眷屬一同參與，參與人次創下歷年新高！現場提供總價值高達270萬元眾多獎項，最大獎為市價約6萬元的「雙人東京迪士尼5天4夜機加酒」，並於壓軸加碼抽出價值10萬元的精品包包，加碼金額累計近百萬元，現場氣氛高潮迭起。

圖說：重磅加碼大獎現價約19萬台幣「一台兩黃金」一人獨得。（圖片來源：馬光提供） 尾牙晚宴由三金典禮主持人、近期喜迎新婚的Lulu，搭檔派翠克雙主持，帶動全場熱烈氣氛。表演陣容同樣精彩，邀請實力派歌手孫盛希以深情嗓音演繹動人歌曲，與台灣天團-玖壹壹帶來超嗨的熱鬧表演，拉近與同仁距離，為年度尾牙注入歡樂與感動，呈現一場結合感謝、輕鬆與熱鬧的盛會。

圖說：馬光尾牙晚宴邀人氣團體玖壹壹熱情獻唱、嗨翻全場。（圖片來源：馬光提供）

