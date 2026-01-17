馬光中醫進駐台南北區 以生活化調養陪伴民眾迎接新年身心節奏

歲末年初向來是身心狀態最容易失衡的時刻，工作考核與新年度規劃交織，加上聚會頻繁、作息與飲食改變，不少民眾出現長期疲勞、睡眠品質下降與情緒緊繃等情況。看準年節前後民眾對身心調養的需求，知名連鎖中醫品牌馬光醫療網於1月17日正式在台南北區設立「開元馬光中醫診所」，不僅是全台第26家分院，也成為大台南地區第5處服務據點。

↑圖說：開元馬光中醫以開放且明亮的空間為基礎，搭配自然綠植與及花藝點綴，營造放鬆的看診氛圍。（圖片來源：馬光中醫提供）

馬光醫療網執行長黃福祥表示，此次選址北區，正是看中其住宅機能成熟、人口結構完整，期望在新舊年度交替之際，為在地居民提供一處可重新整理生活節奏、照顧身心狀態的空間。不同於僅在症狀出現時才介入的醫療模式，開元馬光中醫以「生活化調養」與「美學中醫」為核心理念，讓中醫不再只是治療手段，而是融入日常、可長期實踐的健康管理方式。

↑圖說：馬光醫療網領先業界的「CRM顧客關係管理部門」，負責優化服務流程、協助整合意見回饋，用更被信任的方式陪伴民眾呵護健康。（圖片來源：馬光中醫提供）

台南北區結合住宅、學區與通勤機能，是許多家庭生活重心所在，日常在工作、接送孩子與照顧長輩之間快速切換，往往壓縮了照顧自身健康的時間。診所團隊指出，許多民眾即使察覺身體逐漸累積疲勞，仍因忙碌而延後處理，直到影響生活品質才尋求協助。中醫所強調的「治未病」預防醫學，正是希望在症狀出現前即介入調養，因此診所深入住宅生活圈設點，讓看中醫不必成為額外負擔，而是自然融入生活動線，協助民眾逐步找回身心平衡。

↑圖說：開元馬光中醫吳廣哲院長問診親切，陪伴民眾重新檢視生活節奏，逐步找回適合自己的平衡方式。（圖片來源：馬光中醫提供）

在服務與空間規劃上，開元馬光中醫延續馬光醫療網多年制度化經驗，全面導入「全預約制」，有效縮短候診時間，降低看診壓力；同時設有全台獨家的「CRM顧客關係管理部門」，透過系統化追蹤與回饋機制，讓醫療服務更具連續性與信任感。院所候診空間則以明亮開放的設計為基礎，搭配自然綠植與花藝點綴，營造放鬆舒適的就診氛圍，讓不同年齡層的民眾在身、心、靈層面都能獲得平衡與照顧。

↑圖說：開元馬光將中醫放回日常的脈絡中，透過養身料理年菜體驗，讓健康概念自然融入年節生活。（圖片來源：馬光中醫提供）

馬光醫療網表示，未來將持續以生活化與美學化的中醫服務，走進城市日常，陪伴民眾在忙碌節奏中，找到屬於自己的健康步調。

