馬光醫療網蟬聯幸福企業金獎 以人本文化打造幸福職場

連鎖中醫集團馬光醫療網再度獲得肯定，蟬聯1111人力銀行「2025幸福企業」生技醫療類最高榮譽金獎，成為全台醫療診所體系中唯一連續兩年奪金的企業。深耕中醫醫療體系逾30年的馬光醫療網，長期秉持「散播微笑與快樂，傳遞真摯溫暖服務」的核心理念，在專業醫療服務之外，更將員工視為企業最重要的資產，成功形塑醫療專業與人本關懷並行的職場文化。

↑圖說：馬光醫療網蟬聯1111人力銀行「幸福企業」生技醫療類【金獎】由馬光醫療網專案經理黃憶凡代表領獎。（圖片來源：馬光中醫提供）

廣告 廣告

1111人力銀行最新調查指出，連續三年「上班族幸福指數」皆未達60分，僅不到四成受訪者認為自身任職企業稱得上幸福。調查顯示，除薪資與福利外，雇主是否尊重員工、肯定付出，以及能否營造友善氛圍、支持工作與生活平衡，已成為留才與吸引新世代人才的關鍵。馬光醫療網正是在此趨勢下，以制度與文化雙軌並進，脫穎而出。

在薪酬制度上，馬光提供具市場競爭力的待遇水準，台北地區診助、護理、客服及藥師等職務起薪，已可比肩大型醫療體系；中南部與東部據點亦同步提升薪資結構。集團長期將員工視為「共同成長的夥伴」，除保障年終獎金外，亦提供生日與三節禮金、尾牙活動，並提撥盈餘作為專案獎金，同時落實帶薪教育訓練制度，近六年來年年調升基本薪資，展現穩定且長期的人才投資承諾。

↑圖說：馬光首屆家庭日活動，邀請近千名員工攜眷齊聚高雄衛武營廣場共享幸福時光。（圖片來源：馬光中醫提供）

面對年輕世代愈發重視工作平衡與職涯永續，馬光醫療網近年持續優化工時與門診制度。自2025年起，門診採「下診前15分鐘截止預約」，減少延後下班情況，並推動周六夜間休診，讓同仁能保有更多個人與家庭時間。在家庭友善政策方面，集團亦提供完整的產假與排產假制度，搭配工時優化措施，因應少子女化趨勢，獲得幸福企業評選高度肯定。

企業文化經營同樣不遺餘力。從海內外尾牙、績優員工旅遊、家庭日、運動會到社團活動，馬光持續透過多元方式凝聚向心力。2025年更在高雄衛武營舉辦首屆大型家庭日，首度開放親友參與，打造全齡共享的年度盛會，讓員工的家庭也能理解並認同企業文化。

↑圖說：馬光年度成長營透過創新課程規劃，激發員工潛能、強化領導能力。（圖片來源：馬光中醫提供）

在內部溝通上，馬光除設有「馬光暢談室」作為日常意見回饋管道，今年更推出企業專屬Podcast《馬光聽你說》，以實例分享與對談形式回應同仁關切議題，讓制度不再只是公告，而成為有溫度的雙向交流。透過即時回饋與深度對話並行，建立透明、開放的溝通平台。

1111人力銀行總裁林文雄表示，能讓員工無後顧之憂、讓幸福從企業走入家庭，才是真正的競爭優勢。馬光醫療網從制度改革、職涯培育到文化經營，持續以人為本，在守護民眾健康的同時，也打造讓員工安心發展、兼顧生活的幸福職場，連續兩年奪金，正是最佳註解。

更多品觀點報導

永續高雄青創賽啟動徵件 總獎金223萬、企業組首獎百萬助攻青年創業

2026高雄富邦馬拉松開跑在即 路線北延串聯六區 交通、直播與美食補給一次看

