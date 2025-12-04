馬光醫療網首度亮相醫療科技展 AI舌脈診領軍展示智慧中醫新力量

台灣邁入超高齡社會，長照與慢性病管理需求急速攀升，中醫在預防醫學與健康促進的角色愈加重要。全台最大中醫連鎖體系——馬光醫療網，今年首度進軍「2025醫療科技展」，以「智慧中醫生活起」為主軸，向國內外醫療界展示中醫結合科技的全新面貌。現場推出AI舌脈診儀實測體驗，透過高精度影像與數據分析示範中醫診斷的數位化進程，吸引許多專業人士與觀展民眾關注。

↑圖說：馬光醫療網聯手友達耘康展示AI舌脈診檢測，現場體驗人潮絡繹不絕。（圖片來源：馬光醫療網提供）

馬光醫療網具備全台規模最大、佈局最完整的中醫體系，此次參展更具產業指標意義。馬光醫療網執行長黃福祥表示，中醫在台灣醫療體系中角色關鍵，但過去在大型醫療展多由西醫與醫材科技占主流；此次主動參展，透過20場全人健康講座、中醫師一對一諮詢，以及與友達耘康合作展示的AI舌象辨識與數位脈診，希望讓更多人看見中醫在超高齡社會中的健康促進價值。他強調，中醫不只治療，更是未來定義健康的重要力量。

↑圖說：由左至右友達耘康董事長廖世宏、馬光醫療網副學術長鄭鴻強、友達耘康執行副總葉俊正。（圖片來源：馬光醫療網提供）

此次展出也聚焦中醫產業的數位轉型。友達光電集團旗下友達耘康看好智慧中醫的市場發展，配合經濟部「亞灣2.0國際型智慧科技研訓基地」計畫，推出全台首套AI中醫智慧系統，並選擇馬光作為首家結盟對象。友達耘康董事長廖世宏指出，馬光具備龐大且穩定的臨床量，能提供AI訓練與大數據發展關鍵基礎，透過在多家分院蒐集臨床資料與模型驗證，預期可望讓診間流程與候診時間縮短三成，並加速智慧中醫產品化及應用落地。他也透露，未來將研議將模式輸出東南亞，推動台灣智慧中醫走向國際。

↑圖說：中醫師聯袂帶來多場全方位健康講座，現場互動熱絡。（圖片來源：馬光醫療網提供）

黃福祥指出，AI結合中醫仍屬產業初期，但數位化已是不可逆趨勢。此次展示的AI舌脈診儀是傳統醫學結合科技的最佳示範，有助提升診療效率與精準度。馬光與友達耘康未來將持續推動中醫科技應用，打造更貼近民眾需求的智慧健康服務，讓中醫在新世代醫療中展現更強的影響力。

