馬光醫療網首登醫療科技展 秀中醫智慧診療

▲馬光醫療網首度登場醫療科技展，展示智慧中醫新勢力。(馬光中醫提供)

[NOWnews今日新聞] 隨著台灣正式邁入超高齡社會，長期照護與慢性病管理需求持續攀升，中醫在預防醫學與健康促進中的角色日益重要。全台最大中醫連鎖體系「馬光醫療網」今年首度參加「2025醫療科技展」，以「智慧中醫生活起」為核心主題，介紹中醫的多樣性，現場更開放AI舌脈診儀體驗，透過科技化影像數據呈現，展示中醫如何在智慧醫療風潮中更有效率、更科學地協助民眾健康管理。

▲中醫師專業即時分析AI舌象影像辨識，吸引民眾熱情參與檢測。(馬光中醫提供)

馬光醫療網執行長黃福祥表示，中醫長期以來在台灣醫療體系中扮演不可或缺的角色，但在大型醫療展中往往是西醫、醫材與科技產品主導性較強。馬光此次主動參展，希望透過多達20場的全人健康講座、中醫師專業一對一健康諮詢，加上與友達耘康合作的舌象影像辨識系統、數位化脈診體驗，讓大眾看見中醫在超高齡社會中帶來的健康促進價值與預防醫學優勢，並重新理解中醫不僅是治療，更是定義未來健康的新勢力。

廣告 廣告

▲中醫師聯袂帶來多場全方位健康講座，現場互動熱絡。(馬光中醫提供)

看好中醫數位化的市場發展與國際機會，友達光電集團旗下友達耘康配合經濟部「亞灣2.0國際型智慧科技研訓基地」計畫，發動「智慧中醫數位化健康促進方案」並推出全台首套AI中醫智慧系統。友達耘康董事長廖世宏表示：「藉由在馬光多家院所進行模型訓練與臨床資料蒐集，目標實現將診間流程及患者等候時間縮短30%。」。

馬光醫療網執行長黃福祥指出，當前以AI技術結合中醫臨床治療仍屬少見，在中醫產業中導入數位化系統不僅具前瞻性，更為不可逆的必然趨勢。本次馬光與友達耘康共同展出AI舌脈診儀，正是展現傳統醫學能透過科技化工具輔助提升診療效率的最佳示範，未來有望看到這套數位化設備及系統實際落地應用的場景，雙方也期待未來持續協力推動中醫科技應用，打造更貼近民眾需求的智慧健康服務。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

高醫智慧醫療全面升級 醫療科技展亮相亮點成果

高雄SBIR創新研發成果發表 亮點企業展新創國際實力

高市教育局捐贈122台再生電腦 送愛到非洲助攻教育平權