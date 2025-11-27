馬克宏下月訪中 將呼籲北京「尊重台灣現狀」

法國總統馬克宏12月3日將赴中國展開國是訪問行程。路透社



法國總統馬克宏將於下週赴中國進行國是訪問。法國總統府週四（11/27）表示，馬克宏將向中方關切近日的中日緊張情勢，呼籲各方保持克制，並尊重台灣現狀。

法廣報導，馬克宏（Emmanuel Macron）將於12月3日至5日赴中國展開第4次國是訪問。他此行的一大重點就是烏克蘭。一位法國總統顧問向媒體表示：「當前各方正就危機解決方案進行緊張談判，我們希望中國能夠說服並影響俄羅斯，儘快實現停火併鞏固停火局面。」

該顧問還說，針對日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發的一連串中方怒火反制，法國也呼籲各方「保持克制」「緩和局勢」，並尊重台灣現狀。

法國總統府艾麗榭宮（Elysee Palace）強調，中國是歐洲的合作夥伴，同時也是「系統性競爭對手」。上述顧問表示，歐中關係應「基於中國承認歐洲是重要合作夥伴」的前提，並指出歐洲需要減少對中貿易逆差。

該顧問說：「中國需要更多消費、減少出口，美國需要更多生產、減少消費和進口，而歐洲需要減少儲蓄、增加生產。」

根據法廣報導，馬克宏與第一夫人碧姬（Brigitte Macron）下週三（12/3）抵中後將先參觀故宮乾隆花園。馬克轟將於週四與中國國家主席習近平舉行會談，兩人隨後將簽署協議並向媒體發表聲明。

艾麗榭宮透露，協議將主要涉及「交通和能源」，但沒有提供更多細節。據悉，雙方關於干邑白蘭地（cognac）的爭議已基本解決，而關於豬肉和乳製品的問題將被提上議程。

