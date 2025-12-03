馬克宏今訪中 斯塔默也急了! 批前政府「失職」任由中英關係惡化 明年去北京

英國首相斯塔默。 圖 : 翻攝自 IC Photo

[Newtalk新聞] 法國總統馬克宏今 ( 3 ) 日起到北京進行為期 3 天的訪問，預期將與中國討論兩國經貿、稀土、俄烏戰爭及台海議題。而英國首相斯塔默當地時間 1 日也在倫敦一場晚宴上就中英關係作出最新表態，稱前保守黨政府「怠忽職守」，任由兩國關係惡化，現在是時候對英中關係採取「嚴肅態度」了。

據《英國廣播公司》（BBC）報導，斯塔默是在倫敦市長晚宴上作出上述表態的，該晚宴是英國政府制定來年外交政策的舞臺。斯塔默告訴來賓，他的政府將重點關注與中國的關係，對中國建立謹慎的關係能夠鞏固英國在國際舞臺上的領導地位，並有助於維護英國的國家利益。

廣告 廣告

斯塔默稱，過去多年，英中關係曾處於兩種截然相反的狀態，「我們經歷了黃金時代，隨後又陷入冰河時代」。他表示，政府拒絕這種非此即彼的選擇，並認識到「你可以在與一個國家合作和貿易的同時，仍然保護自己」。

法國總統馬克宏。 圖：翻攝自馬克宏的Ｘ

斯塔默還批評了上屆政府的對華消極態度。他說，鑒於中國是「科技、貿易和全球治理領域的決定性力量」，未能妥善處理與中國的關係是「失職」。斯塔默還提到，自 2018 年以來，法國總統馬克宏已完成兩次對中訪問，德國領導人也 4 次訪問北京，而英國領導人上一次訪問中國還是在 2018 年，當時的首相是特雷莎·梅。

對於安全問題，斯塔默稱：「保護我們的安全不容妥協——這是我們的首要職責。」他同時表示，在採取強有力措施確保自身安全後，英國能夠在其他領域與中國開展合作，包括金融服務、創意產業、製藥和奢侈品等領域。

「這些領域出口機會巨大，我們將全力支持你們抓住。」斯塔默對在場的商業領袖說。斯塔默上任後持續推進改善對中關係。《路透社》稱，工黨政府上台以來，至少有 4 位內閣大臣訪問過中國。消息人士還稱，斯塔默準備明年訪問北京。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

他下令「殺光所有人」? 海格塞斯涉犯戰爭罪 美兩黨議員要他下台並究責

下令「二次打擊」殺光倖存者? 海格塞斯急辯解 共和黨人多稱「不清楚」