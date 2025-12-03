馬克宏今訪中 第4度國是訪問聚焦烏戰與貿易

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)今天(3日)將訪問北京，他預料將向中國國家主席習近平施壓，以協助確保烏克蘭停火，並討論貿易關係。

這將是馬克宏自2017年上任以來對中國的第四度國是訪問。他將在北京人民大會堂和習近平、以及中國國務院總理李強會面，並將走訪四川成都。中國租借給法國的2隻貓熊歡歡(Huan Huan)和伴侶圓仔(Yuan Zi)近期才剛歸還中國。

一般預料，試圖結束烏克蘭戰爭的努力，將成為馬克宏此行的議題。

法國外長巴霍(Jean-Noel Barrot)1日表示，法國期望同為安理會常任理事國的中國，能向俄羅斯施壓，好讓俄羅斯、特別是俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)最終同意停火。

巴霍告訴法國電台，中國在引領普丁的俄羅斯做出正確的決定上，能夠發揮至關重要的作用。

馬克宏在上次2023年4月訪問中國、以及習近平2024年5月訪問法國時，也曾提出類似的訴求，但沒有多大成功。

中國經常呼籲進行和談並尊重各國領土完整，但從未譴責俄羅斯2022年的入侵。

西方政府指控北京為莫斯科的戰爭努力，提供了對俄羅斯至關重要的經濟支持，特別是對國防產業提供的軍事組件。

法國總統府表示，馬克宏將告訴習近平，中國必須避免以任何方式來供應俄羅斯持續這場戰爭。

在馬克宏的3天訪中行程之前，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)本週走訪巴黎，他呼籲歐洲在美國總統川普(Donald Trump)推動一項結束烏戰計畫之際，要與基輔同在。

歐洲國家擔心這項獲得川普支持的提案，可能會迫使基輔屈服於俄羅斯的要求，特別是在領土方面。

澤倫斯基1日與馬克宏會談後在X發文說，雙方都同意這場戰爭必須公平結束。

此外，馬克宏也將和中方商討貿易議題，歐盟正面臨與這個亞洲國家的3,570億美元巨額貿易赤字。

馬克宏的一位顧問說，中國有必要增加消費並減少出口，而歐洲則需要減少儲蓄、增加生產。

馬克宏在第一夫人碧姬．馬克宏(Brigitte Macron)的陪同下訪中，他將在中國停留到5日，而最終站將是成都。

貓熊歡歡和圓仔上週返回成都的保護區，在牠們出發之前，中國大使館官員承諾很快就會送來新貓熊，以彌補這對高人氣貓熊離去後的空缺。

馬克宏上次訪中時曾在廣州的中山大學受到搖滾巨星般的歡迎，學生們高喊他的名字並爭相和他拍照、擊掌。(編輯：宋皖媛)

