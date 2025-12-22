馬克宏公布法國啟動建造新航母 2038年取代「戴高樂號」

法國總統馬克宏周日宣布，批准建造新航空母艦計畫，以取代現役核動力航艦戴高樂號。（圖片來源／Emmanuel Macron/x）

《路透》與《法新社》報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）周日（12月21日）參訪阿布達比軍事基地，向駐紮在那裡的法國士兵宣布，法國將建造一艘新的航空母艦，以提升海上強國的地位。

馬克宏於周日抵達阿聯大公國，參觀阿布達比扎耶德（Zayed à Abu Dhabi）國家博物館，並與駐阿聯大公國的士兵共度聖誕節，以及討論與這個波灣國家的雙邊關係。

廣告 廣告

法國計劃建造更現代化的新型航空母艦

馬克宏證實，法國計劃建造一艘更大、更現代化的新型航空母艦，以取代老舊的「戴高樂號」（Charles de Gaulle）航母，並加強法國的海上力量。

戴高樂號（Charles de Gaulle）歷經逾十年建造期，於2001年服役，是美軍之外、全球唯一一艘使用核子動力的航艦。

新的專案名稱為「新一代航空母艦」（Porte-Avions Nouvelle Génération，簡稱PANG），預計耗資約102.5億歐元（120億美元）。

法國政府表示，這艘新艦將於2038年投入使用，屆時「戴高樂號」航空母艦預計將退役。核能推進零件的研發工作已從2024年開始啟動，最終必須在2025年內完成預算的編列。

「PANG」將是歐洲有史以來建造的最大軍艦，因為法國需要提升核威懾力量，以及俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭打了大約4年，加上美國總統川普不願支持歐洲大陸安全，在這些情況下，法國尋求更大國防自主權至關重要。

新的航空母艦將於2038年投入使用

馬克宏向駐阿布達比的法國軍事基地發表演說，該基地位於荷姆茲海峽附近，是全球石油運輸的關鍵咽喉要道。

「根據最近兩項軍事規劃法案，經過全面徹底的審查，我決定為法國配備一艘新的航空母艦。」馬克宏在訪問駐阿聯大公奪的法軍期間表示，他指出，推進該計畫的決定是在本周做出的。

法國陸軍部長凱瑟琳·沃特蘭（Catherine Vautrin）在X發文說明，這艘新的航空母艦將於2038年投入使用，以取代「戴高樂號」，「戴高樂號」歷經15年的規劃與建造，於2001年服役。

一些法國中間派和溫和左翼的國會議員最近建議，鑑於法國財政緊張，應該推遲建造新航空母艦的計畫。

法國是歐盟唯一的核武大國，也是少數擁有航空母艦的歐洲國家之一，其他擁有航空母艦的國家還有英國、義大利和西班牙。

比起擁有11艘航空母艦的美國和擁有3艘航空母艦的中國，歐洲的航空母艦能力仍然有限。

馬克宏希望與阿聯加強共同打擊毒品走私活動

法國武裝部隊總司令法比安·曼東（Fabien Mandon）在10月份告訴參議院：「中國剛剛開發出用於彈射飛機的電磁彈射器。法國將從美國採購這類系統，因為法國國內生產與我們的進度和成本控制不符。」

馬克宏周日早些時候抵達阿聯大公國，與法國軍隊共度聖誕節，並討論與這個波灣國家的雙邊關係。

法國希望在打擊毒品走私方面與阿聯大公國加強合作。根據法國總統府消息，馬克宏與阿聯大公國總統阿勒納哈揚（Mohamed bin Zayed Al Nahyan ）會晤，討論「加强兩國戰略夥伴關係」，法國總統府強調雙方在安全和國防領域的合作。

根據當局調查一些主力毒販已在阿聯大公國，特別是杜拜找避難所，其中一些甚至在那裡購買大量房產。

法國代表團成員包括司法部長傑拉爾德·達爾馬寧，他上個月呼籲阿聯大公國引渡法國通緝的15名涉嫌販毒犯罪份子。

(原始連結)





更多信傳媒報導

光電七大公協會憂環評僵局 評環評修法淪「化療法案」 盼政府統一審查體制

國民黨規劃周三提名謝龍介、柯志恩、蘇清泉 要刨賴清德的本命區

不甩國民黨控5位大法官枉法裁判 375律師、445學者連署力挺憲法法庭

