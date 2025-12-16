馬克宏前次解散國會後 結果如何？
[NOWnews今日新聞] 行政院長卓榮泰昨（15）日召開「捍衛憲政秩序」記者會，宣布不副署《財劃法》，公開表示若立法院認為行政院已無法推動政務，「不妨依法行使權力，對行政院長提出不信任案」，引發台灣民眾對於「倒閣」和「解散國會」重選的討論。儘管政治體制與架構有部分不同，近年全球解散國會和倒閣最為著名和頻繁的法國，在去年曾由總統馬克宏提出解散國會後進行的改選，後續引發的政治效應延續至今。
馬克宏去年解散國會後迎來何種局面？
在2024年歐洲議會選舉，法國極右派大幅進佔歐洲議會席次，法國的國民聯盟（RN）更在法國國內獲得了31.37%的選票，遠遠勝過名列第二的法國執政黨復興黨（RE，得票14.60%），在法國於歐洲議會的81席中，國民聯盟囊括30席，較前次選舉大增12席；馬克宏的復興黨反倒僅剩下13席，較選前還少了10席。
隨著法國極右派大舉進入歐洲議會，讓不斷高喊不要投給極端政黨的馬克宏臉上無光，然而，歐洲議會對於法國國內政府政治運作並無太大實質權力，且馬克宏所屬政黨復興黨（Renaissance）在當時仍是法國國會下議院「國民議會」（National Assembly）最大黨，577席中握有169席，雖無絕對多數席位，但仍可仰賴與盟友協調合作來推動立法；國民聯盟手握88席，是最大在野黨，仍與復興黨有段差距。
但馬克宏跌破眾人眼鏡，在去年6月9日宣布解散國會，並在6月30日迎來改選，結果歷經兩輪投票後，同樣讓人意外，在577個國會席次裡，左翼政黨組成的「新人民陣線」（NFP）拿下182席居冠，成為法國國會的第一大陣營；馬克宏的中間派聯盟贏得168席居次，馬克宏所忌憚的極右派國民聯盟，雖席次大幅增加，卻未達選前單獨過半的喊話僅居第三，拿下143席，也讓馬克宏反倒失去議會的多數優勢，原本的政治豪賭試圖打破他第2任期朝小野大的格局，反倒陷入更撲朔迷離的情況。
法國一年換三次總理 今年9月才被倒閣
在法國去年解散國會後改選後至今，法國國會對總理屢次提出不信任案，去年12月，在極右派與左翼議員聯手下，針對總理巴尼耶（Michel Barnier）的不信任動議，在577席國會中以過半的331票過關。
在今年9月8日，法國下議院國民議會對總理貝胡投下不信任票，有364位議員表達對政府不信任，只有194名議員表達信任。貝胡也隨即向馬克宏請辭，在一年內換第四位總理。
新任總理勒克努（Sebastien Lecornu）在上任後不久，任職26天後一度辭職，後回鍋後也立刻面臨國會兩項不信任案考驗，勒克努最終說服與不屈法國、綠黨，加上左派聯盟的社會黨倒戈，並暫停提升退休年齡至64歲的改革計畫，爭取左派支持，暫時保住內閣位置。
