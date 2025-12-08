馬克宏向中國放話：不縮減貿易逆差就課關稅

▲法國總統馬克宏表示，他曾威脅北京，若不採取行動縮減中國與歐盟之間不斷擴大的貿易逆差，法國將對中國商品徵收關稅。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，他在中國進行國是訪問期間曾威脅北京，若不採取行動縮減中國與歐盟之間不斷擴大的貿易逆差，法國將對中國商品徵收關稅。

馬克宏本月稍早訪問中國，期間呼籲中國加強合作，以因應「不可持續」的全球貿易失衡、地緣政治及環境議題。

馬克宏在刊登於法國《回聲報》（Les Echos）的一篇訪問中說：「我試著向中方解釋，他們的貿易順差是不可持續的，因為他們等於是在『扼殺自己的客戶』，特別是他們現在已不再從我們這裡大量進口。」

他補充道：「我告訴他們，如果他們不做出反應，我們歐洲人將在未來幾個月內被迫採取強硬措施，效仿美國的例子，例如對中國產品徵收關稅。」

自2019年以來，歐盟對中國商品貿易逆差已膨脹近60%，而法國與中國的貿易逆差也持續擴大。

馬克宏過去一直試圖在與中國打交道時，展現一個強勢的歐洲陣線，推動歐盟採取保護性反制措施，以減緩大量中國商品衝擊歐洲產業。

馬克宏向《回聲報》表示，歐洲產業正處於艱難境地，一方面面對美國總統川普（Donald Trump）的保護主義，另一方面則面對「正衝擊歐洲產業與創新模式核心」的中國。

他說道：「如今我們被夾在兩者之間，這對歐洲產業來說是生死攸關的問題。我們已成為調節市場，而這是最糟糕的情況。」

馬克宏還表示，他正提出對中國採取一種更具和解性的做法，例如解除歐洲方面對半導體機械出口的限制，以及中國方面對稀土出口的限制。馬克宏也呼籲中國企業到歐洲投資，「為歐洲創造價值與機會」。

