馬克宏嗆美：歐洲不能屈服強權 俄羅斯見縫插針

眼睛微恙的法國總統馬克宏戴著太陽眼鏡出席世界經濟論壇。路透社



美國總統川普日前揚言要對歐洲盟友課徵額外關稅，直至「達成收購格陵蘭協議」為止。法國總統馬克宏週二（1/20）強調，歐洲絕不能屈服於強權，否則將淪為附庸。另一方面，看到美國和長期歐洲盟友陷入緊張關係，俄羅斯則是企圖擴大雙方分歧。

馬克宏（Emmanuel Macron）週二在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇上發表談話。他意有所指地表示，雖然全世界越來越朝向無秩序發展，但歐洲仍會堅定捍衛領土主權和法治秩序。

他說：「我們確實相信，這個世界必須更加成長，需要更大的穩定度。但我們偏好用尊重的方式而不是霸凌。我們偏好法治而不是暴力相向。」馬克宏強調，法國和歐洲絕不會「被動地接受強權統治」，否則就會淪為「附庸」。

馬克宏未直接點名他所謂的「強權」是誰。但眾所皆知，歐洲多國正面臨川普的「格陵蘭關稅」威脅。川普上週末揚言，要從2月1日起對包括法國在內的8個歐洲國家課徵關稅，直到這些國家配合美國獲得格陵蘭主權為止。

馬克宏批評華府「永無止盡的累計關稅」手段令人無法接受，「尤其是把關稅作為對領土主權的施壓籌碼」。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）也在未直接點名川普的狀況下表示，歐洲必須因應世界上發生的巨大變化，而種種情勢正迫使歐洲在自主獨立的議題上迅速形成共識。她說：「現在是時候得抓住機會，打造新的獨立歐洲。」

比利時總理德威弗（Bart De Wever）指出，歐盟27個會員國正站在「十字路口上」，必須抉擇是否得繼續取悅川普求他支持烏克蘭對抗俄羅斯。他表示：「我們必須團結起來並向川普說…你已經跨越紅線了。我們必須團結，否則就會陷入分裂。」

歐洲陷入分裂會是俄羅斯最樂見的狀況。俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）見縫插針地說：「格陵蘭並非自然屬於丹麥的一部分，而是殖民征服而來。」不過拉夫羅夫也駁斥川普稱俄羅斯企圖染指格陵蘭的指控。

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）尚未對此公開發表意見。克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）日前語帶保留地說，俄羅斯「和世界其他國家一樣維持密切關注情勢。...我們繼續假定格陵蘭屬於丹麥王國領土」。

