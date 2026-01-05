馬克宏在幕後搞鬼? 傳布吉納法索又有未遂政變 特拉奧雷稱將對全國講話

布吉納法索驚傳政變未遂，民眾聽聞政變紛紛走上街頭擁護他們的領導人。 圖：翻攝自@Joe__Bassey

[Newtalk新聞] 非洲國家布吉納法索近日再度傳出政變未遂消息。X 平台帳號「Typical African」引述當地消息指出，布吉納法索領導人易卜拉欣．特拉奧雷（Ibrahim Traoré）在 1 日凌晨成功挺過一起失敗的政變行動，並預計稍後將向全國人民發表談話。

貼文指出，事件約發生於凌晨 1 時左右，總統府周邊一度情勢緊張，隨後有數以千計的布吉納法索年輕人自發集結，前往總統官邸周邊表態支持，並協助守衛國家元首安全。相關人士表示，這些青年整夜留守在總統府外，宣稱將保持警戒，防止任何疑似政變策畫者逃離現場。不過上述的消息尚未獲得新聞機構的證實。

另一則由同一帳號發布的訊息則將此次未遂政變與國際局勢連結，指稱在全球輿論焦點集中於美國對委內瑞拉的軍事行動期間，法國總統馬克宏與其在布吉納法索的盟友被指試圖策畫推翻特拉奧雷，但最終未能成功。貼文強調，布吉納法索民眾在得知總統府遭遇威脅後迅速動員，集體前往保護領導人，並形容這是基於對歷史創傷的警惕。

法國總統馬克宏。 圖：翻攝自馬克宏的Ｘ

相關內容也提及，布吉納法索社會對已故革命領袖湯瑪斯．桑卡拉（Thomas Sankara）遭遇的歷史仍記憶深刻，部分支持者認為，當前的集體行動正是為避免類似事件再次發生。

上述訊息皆來自 X 平台帳號 Typical African，目前尚未見布吉納法索官方或其他國際媒體發布更進一步的正式說明，但相關貼文已在社群平台上引發廣泛討論，也突顯特拉奧雷在部分年輕族群中仍具高度動員與支持基礎。

