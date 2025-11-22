馬克宏大讚「台灣應對假訊息經驗」 外交部釋出善意回應

法國總統馬克洪大讚台灣在應對假訊息攻擊值得法國借鏡，我外交部感謝並釋出善意回應，願與理念相近國家合作分享經驗。（美聯社）

法國總統馬克宏在日前在國內巡迴講座中，大讚台灣在因應假訊息與資訊操弄的經驗，以及打擊假訊息的制度上，值得法國學習。對此，我外交部感謝法方對我在假訊息制度上的肯定，我國願與包括法國在內的理念相近國家持續加強合作，分享經驗、共同提升民主韌性。

外交部注今發布新聞稿表示，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今（2025）年11月19日在法國北部Arras舉行的「民主在社群媒體與演算法衝擊下面臨的關鍵課題」巡迴座談中，稱許台灣作為民主政體，身處非民主且不懷好意的巨人身旁，面對中國大量資訊戰攻擊，所建立的打擊假訊息制度值得法國借鏡。

廣告 廣告

外交部感謝馬克宏總統對台灣打擊假訊息制度的推崇，假訊息與外部干預已成為全球民主國家的共同挑戰，台灣長期面對威權勢力擴張及資訊戰威脅，已逐步建立社會韌性與透明機制，所累積部分經驗可提供國際友人參考。

外交部強調，我國願與包括法國在內的理念相近國家持續加強合作，分享因應資訊操弄的作法，共同提升民主韌性，攜手反制假訊息，維護自由、民主價值與以規則為基礎的國際秩序。

【看原文連結】