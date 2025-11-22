馬克宏大讚「台灣應對假訊息經驗」 外交部釋出善意回應
法國總統馬克宏在日前在國內巡迴講座中，大讚台灣在因應假訊息與資訊操弄的經驗，以及打擊假訊息的制度上，值得法國學習。對此，我外交部感謝法方對我在假訊息制度上的肯定，我國願與包括法國在內的理念相近國家持續加強合作，分享經驗、共同提升民主韌性。
外交部注今發布新聞稿表示，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今（2025）年11月19日在法國北部Arras舉行的「民主在社群媒體與演算法衝擊下面臨的關鍵課題」巡迴座談中，稱許台灣作為民主政體，身處非民主且不懷好意的巨人身旁，面對中國大量資訊戰攻擊，所建立的打擊假訊息制度值得法國借鏡。
外交部感謝馬克宏總統對台灣打擊假訊息制度的推崇，假訊息與外部干預已成為全球民主國家的共同挑戰，台灣長期面對威權勢力擴張及資訊戰威脅，已逐步建立社會韌性與透明機制，所累積部分經驗可提供國際友人參考。
外交部強調，我國願與包括法國在內的理念相近國家持續加強合作，分享因應資訊操弄的作法，共同提升民主韌性，攜手反制假訊息，維護自由、民主價值與以規則為基礎的國際秩序。
其他人也在看
馬克宏讚台打假訊息經驗值得借鏡 外交部：願與法國深化合作
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）日前公開點名，除肯定台灣因應假訊息及資訊操弄的實務經驗外，更直言台灣所建立的打擊假訊息制度值得法國學習與借鏡。對此，外交部今（22日）表達誠摯感謝，也期盼能與法國等理念相近國家深化合作，藉由分享實務經驗，共同強化民主韌性，攜手反制假訊息。鏡新聞 ・ 21 小時前
「邊開車邊充電」在法國成真！ 國道下鋪電動車充電器
全球第一條可以無線充電的高速公路，在法國國道正式上路。柏油路底下鋪設充電裝備，可以讓電動車邊開車邊充電，未來如果全面普及，將可望讓電動車的電池 設計的更小、更輕便。TVBS新聞網 ・ 1 天前
馬克宏讚「台灣打擊假訊息」值得借鏡 外交部致謝：願加強合作、分享經驗
法國總統馬克宏日前在國內巡迴講座中，大讚台灣面對中國大量資訊戰攻擊，所建立的打擊假訊息制度值得法國借鏡。對此，外交部今天（22日）感謝法方對我國在假訊息制度上的肯定，並表示我方願與包括法國在內的理念相近國家持續加強合作，分享經驗、共同提升民主韌性。鏡報 ・ 1 天前
法推崇臺灣韌性 我願攜手反制假訊息
記者郭曉蓓／臺北報導 針對法國總統馬克宏公開推崇臺灣因應假訊息與資訊操弄的經驗，並提及值得法國借鏡，外交部昨日表示感謝，指出臺灣長期面對威權勢力擴張及資訊戰威青年日報 ・ 14 小時前
馬克宏讚「台灣因應假訊息經驗」 外交部盼分享經驗
法國總統馬克宏日前在其國內巡迴講座中，稱許台灣在因應假訊息與資訊操弄的經驗，值得法國學習。對此，外交部回應，願與法國在內的理念相近國家持續加強合作，分享經驗，共同維護自由、民主價值與以規則為基礎的國際秩序。中天新聞網 ・ 23 小時前
跨世代展現城市暖實力 新北志工日3千人齊聚
【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市政府為慶祝國際志工日，今（22）日在大都會公園舉辦主場慶祝活動！市長侯友宜到場 […]民眾日報 ・ 23 小時前
雄中人相挺！立委許智傑拚市長初選戰 成立「雄中智庫後援會」
有意參選高雄市長的民進黨立委許智傑22日成立「雄中智庫後援會」，高雄中學畢業的他，打出「智慧高雄 傑然不同」口號，邀集各級學長學弟囊括醫界、建築界、律師界、學界等百工百業的力挺，作為後援會最大後盾，希望能延續高雄市長陳其邁市政。中時新聞網 ・ 23 小時前
外交部：感謝馬克宏肯定台灣經驗 願共同反制假訊息
（中央社記者楊堯茹台北22日電）外交部今天表示，感謝法國總統馬克宏肯定台灣因應假訊息與資訊操弄的經驗，台灣願與理念相近國家持續加強合作，共同提升民主韌性，攜手反制假訊息。中央社 ・ 1 天前
永利賭場洗錢黑幕曝光！大陸限資金外流 富豪借黑錢賭
去年，美國拉斯維加斯，知名的永利賭場，曾捲入賭客洗錢案，支付美國聯邦政府1億3千萬美元和解金，原本保密到家的案情細節最近才曝光，之所以會發生賭場變洗錢天堂的現象，原來與中國限制資金外流有關，導致人在美國的中國富豪賭客，手頭資金不夠，轉而找洗錢仲介幫忙，拿到的錢卻是毒梟或犯罪集團的不法所得，形成罕見的跨國洗錢產業鍊。TVBS新聞網 ・ 1 天前
讚台灣打擊假訊息！馬克宏曝法國1機構「受台灣啟發」 外交部：願加強合作
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）日前於法國北部阿拉斯（Arras）舉行的「民主在社群媒體與演算法衝擊下面臨的關鍵課題」巡迴座談中，談及法國監控外國數位干擾情況的監督機構VIGINUM時表示，該機構成立是受台灣啟發，並稱許台灣作為民主政體，面對中國大量資訊戰攻擊，所建立的打擊假訊息制度值得法國借鏡。對此，外交部今（22）日發布回應表示，願與法國......風傳媒 ・ 23 小時前
通告聯合國！陸：如日本武力介入台海將行使聯合國憲章自衛權
大陸常駐聯合國代表傅聰21日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就日本首相高市早苗「台灣有事」論闡明北京立場。傅聰表示，如果日本武力介入台海局勢，將構成侵略行為，大陸將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。中天新聞網 ・ 1 天前
金正恩談處決姑丈細節 脫北官員揭「金氏王朝」暗黑內幕
北韓金氏王朝的極權統治手段最近又有新內幕，一名逃亡到南韓的前北韓官員發表新書，揭露北韓權力核心的運作模式，包括金氏家族的私生活，以及震驚世人的血腥處決都一一曝光。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
徐榛蔚將屆滿 吉安鄉長游淑貞力拚接班
[NOWnews今日新聞]花蓮縣長徐榛蔚已連任2屆將屆滿，外界關注接班人選，今（23）日有媒體報導，吉安鄉長游淑貞被視為接班人，不過出自藍營的無黨籍議長張峻、縣議員魏嘉賢也動作積極。國民黨方面，除非有...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
鄭麗文唱和中國？喊「2028不一定有和平選舉」 林飛帆回應了
即時中心／潘柏廷、黃彥翔報導中國犯台意圖愈趨明顯，且近日又傳出2027年是侵略的時間點；豈料，國民黨主席鄭麗文昨（20）日專訪宣稱，如果國民黨無法扭轉乾坤，「我認為不一定等得到2028年的和平選舉」，被外界質疑在唱和中國。對此，國安會副秘書長林飛帆今（21）日受訪回應了！針對鄭麗文所言「2028不一定有和平選舉」一事，林飛帆今日下午視察「台灣全民安全指引」視察發放情形受訪則表示，當國際社會都在討論中共對台野心，特別是2027年這個時間，當然不樂見政治人物去應和共軍對台企圖或動作，「我不知道鄭主席所提的言論，影射、暗示什麼？不過我們也期待在野黨能夠攜手合作，不論中央、地方、執政或在野，大家都是同一個國家」。另，媒體也問，日本首相高市早苗的「台灣有事論」引起非常多討論與爭議，中國軍演天數也增加，台灣對於區域和平和安全穩定是否有進一步掌握？林飛帆強調，都有在密切注意中共在黃海相關軍事行動與軍演，對於中共單方面、片面破壞區域現狀，還是再次嚴厲譴責，同時，也對日本表達最高支持。國民黨主席鄭麗文。（圖／民視新聞資料照）他強調，過去這段期間中國對日本騷擾、經濟施壓，都已經被區域友盟國家注意，包括美國駐日大使公開表達對日本政府的聲援與支持，也希望中國不要片面破壞台海及周邊秩序，「答案非常清楚，中共才是區域地緣政治的Trouble Maker（麻煩製造者）」。最後，林飛帆喊話，現在正在做的事情就是，透過所有努力確保台海和平穩定能夠延續，也確保現狀不被單方面破壞，「中共軍演目的很清楚是為軍事及武力擴張，但台灣面對演習、發放全民安全指引，皆是強化我們自己保護，以確保現狀能夠被維繫」。原文出處：快新聞／鄭麗文唱和中國？喊「2028不一定有和平選舉」 林飛帆回應了 更多民視新聞報導非鄭麗文退的！何鷹鹭停職案申訴獲受理 國民黨：暫保中常委職務李明璇稱「不投降不是政府該做的」 林飛帆：不知道暗示什麼想法？台日友好！逾3萬網友瘋轉賴清德「吃壽司」 行動支持水產登日媒民視影音 ・ 1 天前
被陸通緝沒在怕！沈伯洋現身國際法庭喊話台灣人：這是一個長期抗戰
沈伯洋此行是應「國際自由聯盟」（Liberal International）邀請出席會議，他指出，該組織集合來自近百個國家的政黨成員，民進黨亦為其中一員。他在臉書、Instagram與Threads上發布影片表示，身處海牙期間，除了參與討論，也希望透過外交管道讓世界更了解台灣與民主國家的立場...CTWANT ・ 1 天前
台美軍演跨出一大步！ 陸戰隊「營級」首與美軍實兵對抗｜#鏡新聞
台美軍事演習，跨出一大步！鏡報報導，國造的玉山軍艦10月載著陸戰隊，執行「陸吼專案」，到關島進行1個月的移地訓練，也是我國陸戰隊首度以營級作戰單位，跟美軍實兵對抗。專家指出，這不僅能夠強化陸戰隊的實戰經驗，也象徵台美互信，能在印太區域發揮聯防效果，嚇阻共軍。鏡新聞 ・ 19 小時前
賴清德發文「不該緬懷共諜」 鄭麗文：國家英雄不應做為政黨攻擊工具
國民黨主席鄭麗文日前出席統派舉辦白色恐怖追思活動，追思對象竟包含共諜將領吳石，昨總統賴清德臉書發文向黃百韜及當年為國犧牲的烈士，致上最高的敬意並表示應緬懷國軍官士兵袍澤，不是共諜。對此鄭麗文今（23）日受訪表示，不應把國家英雄做為政黨攻擊工具，更不該被政治消費。自由時報 ・ 1 小時前
岡山綠營里長涉月世界垃圾山案 柯志恩：民進黨市長候選人也「自導自演」？
[Newtalk新聞] 高雄市燕巢區、田寮區月世界多處山坡地遭惡意傾倒數百噸廢棄物，橋頭地檢署針對台南、高雄兩地3家清運業者發動搜索，進一步查出幕後首腦為現任岡山區碧紅里里長李有財，將父子二人拘提到案並裁定收押。立法委員柯志恩今(22)日表示，過去她和涉及美濃大峽谷案的某議員特助站在一起，就被說是「自導自演」，如今民進黨籍市長候選人全和李有財站在一起，是否也是「自導自演」？希望外界標準要一致。 柯志恩指出，一開始看到李有財里長涉案，很多比較偏綠的媒體每次都不斷誇大他是前國民黨籍，結果後來證明他現在屬於民進黨籍，而且在他開的茶行中，民進黨市長候選人全部都跟他非常緊密站在一起，以這種標準來看，柯志過去和美濃大峽谷案某議員的特助站在一起，就被說成是自導自演，以這種標準來看，這位李有財和所有民進黨站在一起，是否也是自導自演？所以標準要一致。 柯志恩強調，這是民進黨籍里長涉案，應要由民進黨籍出面來澄清清楚，但無論如何，對於未來環境的保護，黨團大家都應該齊力來幫忙，對於亂倒垃圾的情形，市府應要祭出最嚴重的裁罰，未來才有辦法讓我們的環境永續，更加的乾淨。 民進黨高雄市黨部昨晚也發出聲明稿，針對媒體報新頭殼 ・ 1 天前
高市早苗「台灣有事」言論會讓中日關係「政冷經也冷」嗎？
本月因高市早苗「台灣有事」的言論引發的紛爭，使得「政冷經熱」有可能轉變為「政經俱冷」的新局面。中國短短幾天之內，報復措施頻密——暫停日本水產進口、停止牛肉進口磋商、發佈旅遊和留學警告。BBC NEWS 中文 ・ 5 小時前
若2026藍白新北共推黃國昌？藍議員曝內參民調喊：我會怕死啦
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰。國民黨新北市議員林金結拿出一份內參民調說，若藍白共推黃國昌選新北「我會怕死啦」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前