馬克宏宣佈法國建造新航母 將取代戴高樂號2038年服役

法國總統馬克宏宣佈，法國將建造一艘新航母，將會大量帶動國內企業與就業。

法國總統馬克宏，21日星期天，與駐紮在阿布達比一處軍事基地向法軍官兵表示，法國將興建一艘新的航空母艦，以加強法國做為「海上強國」的實力。

馬克宏並表示，興建新的航空母艦，涉及約800間供應商，其中八成為中小企業，將直接帶動法國經濟。

據外電報導，這艘新一代航空母艦，將取代現役「戴高樂」號航空母艦。根據計畫，這艘新航母，預計將在2038年服役。

報導說，由於新航母造價高昂，法國政府早先估計，項目預算總額，將達到100億歐元，合台幣高達369億，因此部分議員曾經建議，希望能暫緩建造。