馬克宏宣布將建新航母 曾遭批「小豬」仍樂見與普丁會面
編譯張渝萍／綜合報導
目前正在阿拉伯聯合大公國訪問的法國總統馬克宏表示，法國將建造一艘新航空母艦，提升法國做為海洋強權的能力。
另一方面，俄烏戰爭尚未停歇，普丁不但不接受烏克蘭與歐洲國家的修改版，先前更批歐洲領導人「小豬」，也打臉美方稱美俄烏三方會談的提議；然而，普丁先前曾釋出善意願與馬克宏會面，法總統府對此表示樂見，期待對話有益於停火談判。
馬克宏與法軍共度聖誕
法新社報導指，馬克宏21日抵達阿聯，並前往駐首都阿布達比的法軍基地，將與當地法軍共度聖誕節，同時也將和阿聯討論雙邊關係。
En ces fêtes de fin d’année, aux côtés de nos militaires en opération, je vous souhaite de très belles fêtes à toutes et à tous.
Alors que beaucoup de familles se retrouvent pour Noël et le Nouvel An, des femmes et des hommes restent mobilisés,… pic.twitter.com/61d821AMMA
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 21, 2025
報導指，馬克宏在軍事基地發表演說時，對法軍表示，他已正式批准更換法國的旗艦、核動力航空母艦「戴高樂號」。馬克宏說：「根據近期兩部軍事規劃法，並經徹底全面的審查後，我已決定為法國配備一艘新的航空母艦。」他指出，此計畫決定是上周所做。
法國總統依照傳統，會在年底假期期間與派駐海外的法軍共度時光。阿聯目前駐有超過900名法國官兵，馬克宏也將與他們共享一頓由愛麗舍宮廚師準備的聖誕餐。
馬克宏與阿聯總統會面
根據法國總統府的說法，馬克宏也與阿聯總統穆罕默德（Mohamed bin Zayed Al Nahyan）會面，討論「加強兩國的戰略夥伴關係」，並強調雙方在安全與防務領域的合作。
法國與阿聯在人工智慧、貿易等多個領域展開合作，如今也希望爭取這個海灣國家在打擊毒品走私行動中的支持。法國方面認為，一些主要毒品走私犯已在阿聯，尤其是杜拜藏身，據信已有不少人在當地累積非常可觀的不動產資產。
俄羅斯不買單歐烏停火方案
除了毒品問題，對歐洲各國最具威脅莫過於俄羅斯。《衛報》報導指，先前俄羅斯總統普丁曾批評馬克宏在內的歐洲領導人為「小豬」，21日普丁的普丁的外交顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）再次批評歐洲與烏克蘭的停戰方案修改版「未改善和平前景」。
鄂夏柯夫說：「我確信，歐洲與烏克蘭已提出或正在試圖提出的這些建議，絕對無法改善這份文件，也無助於提升實現長期和平的可能性。」鄂夏柯夫說，他並未看過具體內容，但仍堅稱他的批評「並非預測」。
俄羅斯反應不斷打臉美國
儘管俄羅斯不買單，川普特使科夫21日晚在X上仍寫道，過去三天美國、歐洲與烏克蘭官員在佛州舉行的會談「富有成效且具建設性」，「討論中特別聚焦於時程安排以及下一步行動的先後順序。烏克蘭仍然完全致力於實現公正且可持續的和平。我們的共同優先事項，是停止殺戮、確保有保障的安全，並為烏克蘭的復原、穩定與長期繁榮創造條件。」
澤倫斯基支持美國提出的美俄烏三方會談建議，只要該機制有助於促成人質、戰俘交換及其他相關條件。然而，鄂夏柯夫表示，美俄烏三方會談的提議並未被認真討論。
雖然三方會談目前看似無望，但先前普丁表示願與馬克宏對話。對此，法國總統府21日在聲明中指出：「一旦停火與和平談判的前景更加明朗，與普丁對話就再次變得有其意義。我們樂見克里姆林宮公開同意這樣的做法。」
掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global
更多三立新聞網報導
余家昶見義勇為阻更大傷亡要入祀忠烈祠？劉世芳：蔣萬安提議非常好
俄烏和談遙遙無期？邁阿密會談美稱具建設性 俄羅斯：無助於達成和平
網路散布恐嚇已現20則 刑事局全國聯防速逮3嫌
張文隨機攻擊案 日台交流協會：作為最好的友人會一直陪伴台灣
其他人也在看
警方作為遭疑！藍營反問不給方仰寧的是誰？
[NOWnews今日新聞]台北市19日發生隨機殺人事件，造成4死多人受傷悲劇。對於民進黨台北市議員簡舒培質疑：「連續縱火後還能犯案北市警網到底出了什麼問題？」藍營人士今（21）日直言，最沒資格見獵心喜...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 250
賴清德1.25兆特別國防預算遭擋 最新民調三成民眾支持
總統賴清德日前喊出未來8年要加碼1.25兆國防特別預算，行政院隨後也編列《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》送交立法院，不過遭到在野立委封殺（擱置）。台灣民意基金會為此作出民調，民調結果顯示，有三成民眾樂見、五成三民眾不樂見。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 151
憲判結果惹議！劉靜怡狠酸憲法法庭 葉慶元讚：有良知
謝銘洋等5名大法官19日作出114年度憲判字第1號判決，宣告《憲訴法》修正條文違憲無效，引起輿論譁然。前大法官被提名人、台大國發所所長劉靜怡開酸「5/15=1/3=more distrust accumulated」；律師葉慶元表示，「劉教授也是深綠，但是，是有良知的。」中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 57
五權憲法被癱瘓 他點名「這兩人」才是元凶
[NOWnews今日新聞]憲法法庭19日做出114年憲判字第1號判決，《憲法訴訟法》修法立法程序有明顯重大瑕疵，自判決公告日起失其效力。國民黨立院黨團今（22）日告發憲法法庭及這五位大法官濫權瀆職、《...今日新聞NOWNEWS ・ 38 分鐘前 ・ 6
感恩從政50年席開172桌 王金平：盼冬至後政治更安定
前立法院長、「公道伯」王金平今（21）日在高雄舉辦從政50年感恩餐會，席開172桌、湧入逾2千嘉賓、場面熱絡；王金平祈願，希望冬至過後，國人更安全、政治更安定、兩岸更和平。高齡84歲的王金平自1975年起連續擔任13任立委（含全國不分區），是中華民國憲政體制史上最資深立委，歷經嚴家淦、蔣經國、李登輝自由時報 ・ 21 小時前 ・ 98
媒體抨蔡宗珍「不適任大法官」 劉靜怡嘆又是抹黑老手法：各位去年可是在吹捧國會改革
憲法法庭5位大法官19日判決《憲法訴訟法》修正案無效，而另外3位大法官蔡宗珍、楊惠欽及朱富美則持反對意見，提出法律意見書批評憲法法庭未依法組成，欠缺作成判決審判權限，屬於無效判決。而曾被提名大法官的學者劉靜怡對此提到，有媒體報導開始攻擊蔡宗珍，怒批「不覺得這樣的招數太超過也太蠢笨嗎？」劉靜怡在臉書貼出一篇報導，其中提到蔡宗珍是公法背景出身，但當初前總統蔡英文......風傳媒 ・ 10 小時前 ・ 55
政治學者點名5大法官「知憲、違憲」：立刻自行請辭
立法院去年在藍白人數優勢下，三讀通過《憲法訴訟法》修正案，也就是在新版《憲法訴訟法》下，現行8位大法官無法作出《憲法》判決，但19日5名大法官宣判，《憲法訴訟法》修正條文違憲無效。台大政治系副教授彭錦鵬表示，《憲法訴訟法》明定，同意違憲宣告之大法官人數不得低於9人，代表5人作成的判決「自始不成立」，請謝銘洋等5位大法官立刻自行請辭。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 112
5大法官人數未達門檻仍作違憲判決？律師提2事怒轟「蠻幹」：賴卓專制體制共犯
憲法法庭「癱瘓」超過1年，19日在大法官人數未達法定門檻的情況下，僅由呂太郎等5位大法官判決立法院三讀通過的《憲法訴訟法》修正案違憲，引發朝野激烈爭議，其他大法官蔡宗珍、楊惠欽及朱富美更共同提公開法律意見書，指憲法法庭未依法組成，自始不具審判權，由5名大法官作成的判決應為無效。對此，律師葉慶元在臉書發文表示，民主的基本概念就是「少數服從多數」，司法院在5位......風傳媒 ・ 22 小時前 ・ 66
不副署引爆朝野僵局！吳子嘉看綠營內一連串動作：賴清德為了處理內憂、攻擊外患
總統賴清德日前表態支持行政院長卓榮泰依憲法不予副署新版財劃法，並提出「不副署、不公布、不執行」三大原則。國民黨和民眾黨立委19日舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會，宣布即刻啟動賴清德彈劾案。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，提出彈劾的人腦筋不是很清楚，只是跟著黃國昌作秀，實際上，彈劾對賴清德完全起不到羞辱和傷害的作......風傳媒 ・ 13 小時前 ・ 28
藍白合條件曝光？傳國民黨有意禮讓「這縣市」 鄭麗文回應了
即時中心／高睿鴻報導面對即將到來的2026年縣市長大選，各黨皆已磨拳擦掌、積極布局，其中，宜蘭縣對於國民黨及民眾黨而言，檯面下的角力更可說是暗潮洶湧；藍營方面，立委吳宗憲、議長張勝德都傳出有意角逐縣長，而民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠，日前更已公開宣布參選。因此，外界相當關注，宜蘭將如何「藍白合」、由誰挑戰民進黨參選人林國漳。藍營主席鄭麗文今（20）出席宜蘭黨慶活動時，也對此事發表了看法。鄭麗文感概「這場選舉如此早就開打」，她說，這感覺不是一個好現象，台灣社會已經很久沒有休養生息。她另也表示，按照過去案例，明年底的選舉，應該是等明年初才開始啟動黨內初選、下半年才會正式進入選戰；「如今，選舉時辰大幅提前，並非台灣社會之福啊！」。國民黨主席鄭麗文。（圖／民視新聞）然而，鄭麗文接著卻甩鍋稱，因為民進黨帶頭搞選舉、搞政爭，所以在野黨才必須嚴肅面對；她繼續說道，自上任主席以後，開始積極地溝通相關提名辦法，且對全台所有縣市，都進行初步協調。宜蘭縣的部分，鄭麗文表示，今天將進行第2次協調，希望能按照黨中央公佈的提名辦法，完成黨內整合協調與團結。她直言，今天也已與議會黨團同仁互相勉勵，一定要贏下縣長、議會也要繼續維持多數。而針對外界傳言，國民黨為了「藍白合」，除了新竹市以外，較有可能讓出宜蘭縣給白營競選；不過，鄭麗文並未證實此猜測。她再三強調說，這是江湖傳言，聽聽就好；目前，藍營在所有縣市的布局，都是按照既有的SOP，也就是說，無論如何都會先完成提名程序；然後，再與友黨民眾黨，進行候選人的協調、並正式啟動藍白合作的提名機制。「這一切都是按部就班在走」。原文出處：快新聞／藍白合條件曝光？傳國民黨有意禮讓「這縣市」 鄭麗文回應了 更多民視新聞報導民進黨轟鄭麗文可恥！談台北砍人案 竟瞎扯「總統忙著修理政敵」日本記者手摀遭砍騎士傷口 哽咽曝「出血始終無法止住」警政署長張榮興曝最新案情 張文租屋處發現4刀械「旅館房間23汽油瓶」民視影音 ・ 1 天前 ・ 13
賴清德2028會連任 但國會「贏不回來」？林濁水揭：三黨不過半的僵局持續
前立法委員林濁水於 今（22）日接受黃暐瀚專訪，針對台灣未來權力版圖拋出驚人預測，他認為 2028 年極可能出現「賴清德連任總統，但國會仍然三黨不過半」的結果，這將導致憲政僵局從現在一路延續到 2032 年，形成長達 8 年的「例外狀態常態化」。林濁水直言，除非 2028 年由國民黨總統與國會雙贏，或是民進黨再度重回總統國會雙贏，否則這場憲政爭議將持續摧殘台灣至少 6 年以上。風向台灣 ・ 1 小時前 ・ 58
停砍公教年金受影響，退休金續扣到2028？她列憲訴法失效衝擊：還有軍警消
府院定調不副署三讀通過的《財劃法》修正案後，外界關注「停砍公教年金」是否也將比照辦理之際，因大法官人事案被封殺，憲法法庭「癱瘓」超過1年後，19日做出114年憲判字第1號判決，認為《憲法訴訟法》（憲訴法）修法有重大瑕疵，且牴觸憲法，應自判決公告日起失其效力；然而，3位大法官隨即提出「不同意判決」法律意見書，對判決合法性提出質疑。對此，國民黨立委翁曉鈴在臉書直......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 63
談北車攻擊事件扯政治追殺 民眾轟國民黨＂落井下石＂
政治中心／綜合報導台北街頭發生無差別攻擊，包括總統賴清德、民進黨副秘書長何志偉等人，都接連取消原定行程，反觀國民黨主席鄭麗文，照常到宜蘭參加黨慶，只是鄭麗文致詞時，提到這起慘案，卻把事件扯到政治追殺，就連同黨的桃園市議員凌濤，前一晚發文，也將事件延伸到批評執政黨，讓不少民眾怒轟"落井下石"國民黨主席鄭麗文（左四）前往宜蘭出席黨慶活動 在台上開心吹蠟燭（圖／民視新聞）國民黨主席鄭麗文，開心吹蠟燭，和支持者熱情合照，恐攻事件發生後，大多數政治人物都取消行程，鄭麗文卻照常出席黨慶。國民黨主席鄭麗文：「每一次發生類似的慘案的時候，我們都大聲地呼籲，但是回想過去這段時間，負責台灣治安的內政部，在忙什麼，內政部長似乎整個心思，都放在如何對付陸配，我也呼籲賴總統，不要一副心思，都不斷地放在政治鬥爭上面。」國民黨主席鄭麗文受訪談到北車攻擊事件時將矛頭扯向民進黨政府 挨轟落井下石（圖／民視新聞）鄭麗文又把炮口對準執政黨，國民黨桃園市議員凌濤，事件第一時間PO文，砲轟民進黨執政，軍用品氾濫，"馬桶商承攬軍火、賣鞋業標槍炮底火，現在連路上都可以隨意出現軍用品了嗎？明明檢警都還在追查重大治安事件的背後動機、細節，凌濤和鄭麗文就急於消費，製造政治對立，網友湧入怒罵「逮到機會就政治鬥爭」、「發生悲劇你還在搞對立？」、「為何這種時間還在落井下石？」立委（民）陳培瑜：「很可惜，我們看到凌濤議員，急著分化，急著製造對立，急著做出不實的指控，和錯誤的歸因，台灣人在這個時候，要更加的團結，更加穩定，我們可以共同面對所有挑戰，但我們絕對不能自亂陣腳。」國民黨桃園市議員凌濤po文遭灌爆 他竟反嗆＂可悲青鳥＂（圖／凌濤FB）面對街頭無差別攻擊，藍營狂扯政治，讓外界看見，是誰在傷口上撒鹽？原文出處：談北車攻擊事件扯政治追殺 民眾轟國民黨「落井下石」 更多民視新聞報導彈劾賴網站！中國AI設計程式碼？誰背後操作？民進黨轟鄭麗文可恥！談台北砍人案 竟瞎扯「總統忙著修理政敵」北捷血案未平！藍委遭爆集體赴中 律師：怎麼看都不正常民視影音 ・ 1 天前 ・ 54
傳多名藍委赴中！她曝：對岸會擔憂很正常
[NOWnews今日新聞]媒體報導，中共近期透過廈門台商協會活動，邀請國民黨立委林思銘、翁曉玲、葉元之等人赴中，確保對台工作「沒有意外」。對此，陽明交通大學法律學者林志潔今（21）日受訪時表示，近期包...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前 ・ 18
國民黨告大法官瀆職 黃國昌酸「北檢不會有動作」：司法早被搞爛
5位大法官自開憲法法庭宣告立院去年底三讀修正的憲法訴訟法違憲，國民黨將於22日告發大法官瀆職。民眾黨主席黃國昌今（12/21）表示，民眾黨團當然全力支持，但也很沉痛地跟所有台灣人民預告，「台北地檢署不會有任何的動作，放心」，台灣的司法權早就被民進黨搞爛到倒地不起。太報 ・ 18 小時前 ・ 8
批「5綠色憲法獨夫」丟光台灣臉 民眾黨：賴清德還要更激化衝突？
憲法法庭5位大法官判決《憲訴法》修正案的立法程序有明顯重大瑕疵，牴觸《憲法》，即日起失效，國民黨立院黨團預告將於22日告發憲法法庭及5位大法官濫權瀆職。民眾黨主席黃國昌21日批評，5名綠色憲法獨夫如此無法無天的劣行，不僅丟光台灣的臉，更將台灣帶入更為混亂的劇烈衝突。中時新聞網 ・ 23 小時前 ・ 9
「5個綠色憲法獨夫」大法官宣告憲訴法違憲 黃國昌諷「小學生班會都不如」
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導5名大法官決議去年底藍白兩黨聯手修正的《憲訴法》失效，民眾黨主席黃國昌今（21）日諷刺，5個綠色大法官在前天為了協助賴...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 8
彈劾容易？談何容易
[FTNN新聞網]文／楊晶晶（資深記者、政論節目主持人、台大法學博士）在AI時代，合成一張賴總統頭像與一世紀前企圖實現皇帝夢的袁世凱的人像看板，再容易不過...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 6
《憲訴法》遭判違憲！凌濤狠酸：下一次「校長選舉」給予痛擊
憲法法庭19日宣告《憲訴法》修法違憲，引發軒然大波。桃園市議員凌濤痛批，我國憲法僵局已成「清德宗帝制」元年的起手式，「當萊爾校長不願受到董事會監督怎麼辦？全體師生只好起身反抗，在下一次幹部選舉、再下一次校長選舉，給予痛擊！」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
賴清德表侄將戰基隆市長！民進黨24日公布三縣市長提名人
民進黨24日將召開中執會後記者會，正式對外發布第三波縣市長參選人名單。黨中央上周已分別通知基隆市議長童子瑋、彰化縣立委陳素月，以及雲林縣立委劉建國三人與會，確認將獲得黨內正式徵召投入明年地方選戰。然而彰化縣的人選產生過程卻傳出雜音，民調數據在地方快速流傳，部分參與者對結果提出質疑。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 2