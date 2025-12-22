馬克宏宣布將建新航母 曾遭批「小豬」仍樂見與普丁會面

編譯張渝萍／綜合報導

目前正在阿拉伯聯合大公國訪問的法國總統馬克宏表示，法國將建造一艘新航空母艦，提升法國做為海洋強權的能力。

另一方面，俄烏戰爭尚未停歇，普丁不但不接受烏克蘭與歐洲國家的修改版，先前更批歐洲領導人「小豬」，也打臉美方稱美俄烏三方會談的提議；然而，普丁先前曾釋出善意願與馬克宏會面，法總統府對此表示樂見，期待對話有益於停火談判。

馬克宏在軍事基地發表演說時，對法軍表示，他已正式批准更換法國的旗艦、核動力航空母艦「戴高樂號」。（圖／翻攝自X平台 @EmmanuelMacron）

馬克宏與法軍共度聖誕

法新社報導指，馬克宏21日抵達阿聯，並前往駐首都阿布達比的法軍基地，將與當地法軍共度聖誕節，同時也將和阿聯討論雙邊關係。

報導指，馬克宏在軍事基地發表演說時，對法軍表示，他已正式批准更換法國的旗艦、核動力航空母艦「戴高樂號」。馬克宏說：「根據近期兩部軍事規劃法，並經徹底全面的審查後，我已決定為法國配備一艘新的航空母艦。」他指出，此計畫決定是上周所做。

法國總統依照傳統，會在年底假期期間與派駐海外的法軍共度時光。阿聯目前駐有超過900名法國官兵，馬克宏也將與他們共享一頓由愛麗舍宮廚師準備的聖誕餐。

馬克宏也與阿聯總統穆罕默德會面，討論「加強兩國的戰略夥伴關係」，並強調雙方在安全與防務領域的合作。（圖／翻攝自X平台 @EmmanuelMacron）

馬克宏與阿聯總統會面

根據法國總統府的說法，馬克宏也與阿聯總統穆罕默德（Mohamed bin Zayed Al Nahyan）會面，討論「加強兩國的戰略夥伴關係」，並強調雙方在安全與防務領域的合作。

法國與阿聯在人工智慧、貿易等多個領域展開合作，如今也希望爭取這個海灣國家在打擊毒品走私行動中的支持。法國方面認為，一些主要毒品走私犯已在阿聯，尤其是杜拜藏身，據信已有不少人在當地累積非常可觀的不動產資產。

俄羅斯不買單歐烏停火方案

除了毒品問題，對歐洲各國最具威脅莫過於俄羅斯。《衛報》報導指，先前俄羅斯總統普丁曾批評馬克宏在內的歐洲領導人為「小豬」，21日普丁的普丁的外交顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）再次批評歐洲與烏克蘭的停戰方案修改版「未改善和平前景」。

鄂夏柯夫說：「我確信，歐洲與烏克蘭已提出或正在試圖提出的這些建議，絕對無法改善這份文件，也無助於提升實現長期和平的可能性。」鄂夏柯夫說，他並未看過具體內容，但仍堅稱他的批評「並非預測」。

俄羅斯反應不斷打臉美國

儘管俄羅斯不買單，川普特使科夫21日晚在X上仍寫道，過去三天美國、歐洲與烏克蘭官員在佛州舉行的會談「富有成效且具建設性」，「討論中特別聚焦於時程安排以及下一步行動的先後順序。烏克蘭仍然完全致力於實現公正且可持續的和平。我們的共同優先事項，是停止殺戮、確保有保障的安全，並為烏克蘭的復原、穩定與長期繁榮創造條件。」

澤倫斯基支持美國提出的美俄烏三方會談建議，只要該機制有助於促成人質、戰俘交換及其他相關條件。然而，鄂夏柯夫表示，美俄烏三方會談的提議並未被認真討論。

馬克宏樂見與普丁會面。（圖／翻攝畫面）

雖然三方會談目前看似無望，但先前普丁表示願與馬克宏對話。對此，法國總統府21日在聲明中指出：「一旦停火與和平談判的前景更加明朗，與普丁對話就再次變得有其意義。我們樂見克里姆林宮公開同意這樣的做法。」

