馬克宏宣布造8萬噸核航艦 預計2038年服役盼強化海權

法國海軍艦載型「飆風」M型戰機，從航空母艦的甲板上起飛。這艘航艦是法國的「戴高樂號」，歐洲唯一現役的核子動力航艦。2001年服役以來，它一直都是法國海軍的核心戰力，不過戴高樂號預定將在2038年除役。

每年的耶誕節前夕，馬克宏都會按照慣例，帶著總統專屬的主廚團隊，前往海外勞軍，今（2025）年的目的地是距離荷姆茲海峽不遠的阿布達比法軍基地。

馬克宏藉由這個機會在致詞時宣布，為了提升海上強國力量，法國決定打造一艘比戴高樂號更大、更現代化的核子動力新航空母艦。

廣告 廣告

馬克宏表示，「在這個掠食者的時代，法國要夠強大，才足以被敬畏，尤其在海上更是如此，因此依據過去兩部軍事規劃法，並經過全面且縝密的評估後，我決定讓法國配備一艘新的航空母艦，啟動這項重大計畫的決定本週已拍板。」

這一艘耗資約102.5億歐元、折合台幣約3782億元的法國海軍核動力新航艦，名為PANG。它的排水量為8萬噸，比戴高樂號大了將近一倍，但比美國福特號小一些。

而艦長為310公尺，比戴高樂號多了59公尺。未來的PANG將能搭載2000名船員、以及30架戰機，並整合美軍航艦關鍵技術「電磁彈射系統」與「先進攔阻裝置」，可以跟美國的作戰系統接軌。

法國退役將軍德波特說：「是的，如果有必要，我們支持建造航空母艦，但同時我們也需要立即將空軍和陸軍的戰力增強到同等水準。」

新航艦還將整合無人機系統，並考量到新型威脅，例如難被偵測到的極音速飛彈。完成後，它將是歐洲史上最大型軍艦，足以因應法國在海上的挑戰，畢竟法國擁有全球第二大專屬經濟海域，僅次於美國。

法蘭西電視台國際事務編輯席德本表示，「他（馬克宏）談到了法軍在當地執行的各項行動，例如確保紅海上的航行安全，我們看到青年運動對海上船隻發動攻擊，法國及其盟友一直在對抗這種情況，試圖讓航行盡可能安全。」

馬克宏不僅將新航艦視為法國的海權象徵，他也強調這將帶動國內供應鏈，尤其為中小企業創造工業與就業。

馬克宏指出，「這項工程將直接促進我們的經濟，並帶動800家供應商，其中有80%是參與建造的中小企業，我將對我國企業做出這項承諾，明年2月我將會走訪造船廠。」

在全球海權競爭逐步升溫之際，美國總統川普（Donald Trump）日前才拋出打造「超級戰艦」的構想。相較之下，法國開始著手的長期軍備布局，是為了確保航艦戰力順利接班，相對務實。

但現在法國財政吃緊，國會裡也出現了聲音，希望延後新航艦的建造，這恐怕將影響法國全球戰略布局的腳步。