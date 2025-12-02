馬克宏將第4度訪華！專家：歐洲需在經濟依賴與安全挑戰間尋求平衡

圖為2024年5月，中國國家主席習近平（左）在巴黎愛麗舍宮，與法國總統馬克宏（右）會晤。（圖／達志／美聯社）

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）本週將前往北京，進行他就任8年以來第4次對中國的國事訪問，此行正值歐洲試圖在全球貿易動盪之際，平衡來自北京的經濟與安全威脅，並維持對這個世界第2大經濟體的依賴。分析人士指出，馬克宏過去一直努力在對華政策上展現歐洲的團結立場，同時小心避免激怒北京。

據《路透社》報導，美國經濟研究諮詢智庫「榮鼎集團」（Rhodium Group）的中國分析師巴爾金（Noah Barkin）向《路透社》表示：「他必須向中國領導層明確表達，歐洲將對來自北京日益增加的經濟與安全威脅作出回應，同時避免緊張局勢升級至全面貿易戰或外交破裂。這不是1個容易傳達的訊息。」

馬克宏首先將在3日參觀北京故宮，並在4日於首都會見中國國家主席習近平；5日再前往四川省西南部的成都再次會晤習近平。

此行正值中歐關係陷入緊張之際，歐盟執委會（European Commission）主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）7月訪華時就曾表示，歐中關係正處於「轉折點」。但英國首相施凱爾（Keir Starmer）與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）都已承諾將在明年初訪華。

此外，中國與歐洲的貿易緊張局勢也持續升級，尤其是中國低價出口對歐洲鋼鐵業造成沉重打擊，而中國企業在被美國市場排除後更加速對歐出口。歐洲同樣對中國在電動車（EV）技術的迅速崛起，以及稀土加工領域的主導地位感到擔憂，深怕中國的壟斷會威脅到歐洲關鍵產業的供應。

在華盛頓關稅壓迫全球貿易之際，北京正趁機將自己塑造成可信任的商業合作夥伴，希望緩解歐洲對中國支持俄羅斯，以及國家補貼工業模式的擔憂。

在出訪前，馬克宏的顧問表示，他將推動貿易動態的再平衡，希望中國增加國內消費，並期望「創新帶來的成果可以共享」，使歐洲能夠獲得中國技術的使用權。為應對歐洲對中國貿易的日益擔憂，歐盟預計將推出新的經濟安全理念，可能會讓歐盟更積極運用其貿易工具對華施壓。

雖然法國汽車製造商在中國的銷售量微乎其微，但國內電動車轉型壓力巨大，因此法國始終支持歐盟提高針對中國電動車的進口關稅。與此同時，法國與中國就白蘭地（brandy）進口調查已陷入1年多的爭端，外界普遍認為此舉是中國對法國支持電動車關稅的報復，後來才獲得緩解。

儘管空中巴士（Airbus）最近在中國新開了1條組裝線，但業界人士表示，馬克宏此次訪華不太可能達成期待已久的500架飛機訂單。此類交易同樣讓北京在與華盛頓的談判中獲得更多籌碼，因美方正希望獲得來自中國的波音（Boeing）新訂單。

馬克宏也將小心避免重蹈2023年訪華時的失誤。當時他在返法飛機上接受訪問時表示，歐洲無意加速台海衝突，而且應該成為獨立於華盛頓和北京的「第三極」，引發美國反彈。巴爾金指出：「馬克宏不能像2023年那樣自行表態。」當時他似乎不願在中國與美國之間選邊站，這「對法國對華政策的真實立場造成了誤導。」

法國顧問表示，馬克宏將推動維持台灣現狀，並敦促中國不要升高緊張局勢，此前日本首相高市早苗發表的「台灣有事論」已迫使北京祭出反制措施。巴爾金表示：「我預計他這次會更有紀律性。因為對法國和歐洲而言，風險更高，利害關係更大。」

