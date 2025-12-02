馬克宏將訪中 歐洲在競爭與依賴之間走鋼索

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)將在本週訪問中國，這是他第四次赴中進行國是訪問。在全球貿易陷入動盪之際，歐洲正尋求在北京的經濟與安全威脅，以及依賴世界第二大經濟體之間取得平衡。

分析人士指出，馬克宏過去一直試圖在應對中國問題上展現歐洲的強硬姿態，同時謹慎地避免激怒北京。北京日益強硬的姿態也正在考驗歐中的貿易、安全和外交關係。

榮鼎集團(Rhodium Group)中國分析師巴爾金(Noah Barkin)告訴路透社：「他必須向中國領導階層表明，歐洲將對北京與日俱增的經濟和安全威脅做出回應，同時避免緊張局勢升級 ，最終導致全面貿易戰和外交破裂。」

巴爾金說：「這並非易事。」

馬克宏3日將造訪北京故宮展開他的訪問，並在4日與中國國家主席習近平會面，並在5日前往成都再次會面。馬克宏的訪問是在歐盟執行委員會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)今年7月的緊張訪問後，范德萊恩當時說歐中關係正處於「轉折點」。

英國首相施凱爾( Keir Starmer)和德國總理梅爾茨(Friedrich Merz)將在明年初訪問中國。

由於被美國市場拒於門外，中國廉價出口商品衝擊了歐洲產業，特別是在鋼鐵產業，歐中之間的貿易緊張也隨之升溫。

歐洲也對中國在電動汽車領域的技術優勢，以及稀土加工的主導地位感到不安。中國在稀土加工的主導地位可能會威脅到歐洲關鍵產業的供應。

隨著美國關稅影響全球貿易，北京正把握機會標榜自己是商業夥伴，希望能緩解歐洲對中國支持俄羅斯和國家工業補貼模式的擔憂。

在訪問前，馬克宏的顧問表示，他將推動貿易動態的再平衡，好讓中國提振國內消費，並希望「共享創新成果」，使歐洲能夠獲得中國技術。

為了因應與日俱增的對中貿易擔憂，歐盟預計將公佈一項新的經濟安全戰略，可能促使歐盟採取更強硬的方式，運用其貿易工具來應對中國。

法國汽車製造商在中國的銷量微乎其微，但在電動車轉型上面臨巨大壓力。法國支持歐盟執委會提高對中國電動車進口關稅的措施。

此外，法國也曾因中國對白蘭地進口的調查，與北京陷入長達一年多的爭端，此舉被廣泛視為中國對法國支持電動車關稅的報復。

業界人士表示，儘管空中巴士最近在中國開設了一條新的裝配線，但不太可能在馬克宏訪中期間獲得期待已久的500架飛機訂單。這類交易使得北京能夠對華盛頓施加影響力，華盛頓正在敦促波音公司提出新的採購承諾。