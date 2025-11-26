馬克宏恢復志願兵役 朝每年5萬人目標邁進

記者賴名倫／綜合報導

法國「France24」新聞網27日報導，法國總統馬克宏宣布決定恢復志願兵役制度，預計將分階段擴大實施，朝未來每年招募5萬人投入為期10月的志願役體制邁進；藉由提升兵力規模、鞏固法國國家安全與北約防衛能量。

鑑於俄羅斯侵略烏克蘭凸顯擴張野心，加上法軍總參謀長蒙頓（Fabien Mandon）上將曾於近日公開警告，俄國在未來數年內可能將侵略矛頭指向歐洲；因此，馬克宏也決定對既有兵役制度推行改革，並於27日在視導陸軍基地時，宣布推動役期達10個月的新「志願兵役」（voluntary military service）計畫；未來則規劃第一年預定訓練2至3千名志願者，後續則將考量政府財政狀況逐步增加規模，朝每年5萬人目標邁進。

報導指出，法國前總統席哈克於1997年決定廢除義務役徵兵制度，藉此推動軍事改革縮減兵力規模；目前則維持約20萬名現役部隊和4.7萬名後備役軍人，並計畫於2030年時分別擴充至21萬與8萬人。儘管「志願兵役」計畫仍維持研擬自願與有給薪兩大原則，並不等同於全面恢復義務役，但可提供大量受過訓的潛在後備役人員，在未來遭遇侵略時接受動員徵招，有效補充部隊兵力。

相關報導還說，由於俄國2014年併吞克里米亞後擴張威脅日增；因此立陶宛與瑞典也分別於2015年與2017年恢復義務役；而克羅埃西亞國會更於今年10月底表決通過重啟義務役，凸顯各國決心擴增兵力規模，加強維繫國家安全。

法國總統馬克宏宣布推動「志願兵役」計畫，未來每年將有5萬人投入為期10個月志願兵役。圖為法軍現役官兵。（取自法國國防部「X」帳號）

