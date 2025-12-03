馬克宏想拉攏習近平！中方高規格款待還相約成都續攤 盼法支持對台立場
記者蒲世芸／綜合報導
法國總統馬克宏於當地時間3日，將啟程展開最新一趟為期三天的中國訪問，而與北京最敏感的台灣議題，再度成為焦點。這也是他睽違兩年半後再度訪中，上次訪問因為他對台灣安全表態引發爭議，被認為對支持台灣劃下界線，如今又踏入可能引爆風波的外交戰場。
中方欲孤立日本
近期，日本新任首相高市早苗針對台海局勢發言，指出「若台灣爆發衝突，日本恐面臨存亡危機」，此舉直接踩中北京紅線。中國外交部長王毅上週在與法國總統外交政策顧問伯納（Emmanuel Bonne）通話時，要求法國與中國「相互支持」，並強烈批評高市早苗的「挑釁性言論」，顯示北京正拉攏巴黎，試圖在台灣議題上孤立日本。
不過，法國政府官員則回應，呼籲「維持現狀、降低緊張情勢」，態度謹慎。然而，就在馬克宏出訪前，日本與法國高層已談妥將強化雙邊安全合作，顯示法國也並未放棄與日本站在同一陣線。
馬克宏平衡外交考驗升級
馬克宏此行，必須在經貿與地緣政治間小心走鋼索。
他曾在去年主導歐盟對中國電動車加徵關稅，北京立刻反擊，對法國干邑白蘭地祭出最低價格要求。如今，法國豬肉及乳製品業者仍深怕成為報復目標。中共官媒《環球時報》就提到，法國與歐洲經貿合作「將成為會談核心」。
馬克宏過去也極力淡化與美國在中美貿易對抗上的連動，被視為想把法國、甚至歐洲，塑造成在美中競逐間更獨立的力量。他他甚至考慮邀請習近平出席2026年在法國舉行的G7領袖峰會，消息已與部分盟友討論，但習近平是否會接受仍是未知。
俄烏戰爭、中國稀土議題 皆在談判清單內
馬克宏希望藉這次拉近與中國距離，並運用其影響力向俄羅斯總統普丁施壓，促成烏克蘭戰爭停火。然而北京至今未停止向俄國輸出軍民兩用物資，法國方面恐怕成果很有限。
同時，中國近期對稀土等關鍵礦物採取出口管制，法方也將在會談中提出。外媒指出，法國能源與運輸企業可望在商務論壇旁簽署合約，此外，中國飛機租賃集團也正在與歐洲最大飛機製造商空中巴士公司（Airbus）洽談採購。
馬克宏能避免再給習外交勝利？
回顧馬克宏2023年訪華返程時曾表示，歐洲不應「盲目追隨美國」支持台灣，這番談話引發歐盟內部與國際輿論強烈批評，被視為替習近平外交加分。
此次行程安排也顯示雙方關係緊密。正式會談自北京展開後，習近平將與馬克宏共同前往成都，這種「首都外續攤」待遇相當罕見，象徵高規格接待。上一趟訪問時，兩人也曾一同前往廣州。
不過，去年同行的歐盟委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）這次未獲邀陪同；然而，法方強調，馬克宏仍會與她及其他歐洲領袖緊密協調。
法國總統府也透露，馬克宏將與中國國務院總理李強、全國人大常委會委員長趙樂際等高層會晤。
