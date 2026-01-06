馬克宏愛妻被造謠「是男的」！巴黎法院判10人網路霸凌有罪

法國第一夫人碧姬（Brigitte Macron）。（圖／達志／美聯社）

巴黎法院5日裁定，10人因對法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）之妻碧姬（Brigitte Macron）進行網路霸凌而被判有罪。被告被指控散播有關法國第一夫人性別與性傾向的不實說法，並就這對夫妻相差24歲的年齡差發表「惡意言論」。

綜合外媒報導，多數被告被判處最長8個月的緩刑，但其中1人因未到庭而被即刻收押入獄。另有部分被告的社群媒體帳號遭到停權。法官表示，這8名男性與2名女性，年齡介於41歲至65歲之間，明顯帶有傷害碧姬的意圖，並在網路上發表具貶抑性與侮辱性的言論。

其中2名被告，自稱獨立記者的雷伊（Natacha Rey）與網路占卜師羅伊（Amandine Roy），曾於2024年因誹謗罪被判有罪，原因是她們宣稱法國第一夫人實際上從未存在。

她們聲稱碧姬的兄弟特羅涅（Jean-Michel Trogneux）曾變更性別，並開始使用碧姬這個名字。不過，她們之後在上訴中獲判無罪。上訴法院認為，宣稱某人曾變更性別，未必構成對其「名譽的攻擊」。馬克宏夫婦目前已將該案提交至最高上訴法院。

在判決公布後，碧姬的律師恩諾基（Jean Ennochi）對《法新社》（AFP）表示，最重要的是要求加害者接受預防課程，以及暫停部分帳號的使用。4日，碧姬告訴《法國電視一台》（TF1），她提起的法律訴訟旨在「樹立榜樣」，打擊網路騷擾。

碧姬前段婚姻所生的女兒奧齊耶（Tiphaine Auzière）先前在庭審中表示，這些網路霸凌行為已對母親的健康與生活條件造成負面影響。她指出，母親「必須對穿著選擇、姿態等各方面格外小心……她非常清楚，自己的形象隨時可能被用來支持這些陰謀論。」奧齊耶補充，儘管母親已「學會與此共存」，但這些後果卻波及她的孫子女，孩子們在學校遭到同儕嘲諷。

5日的判決，被視為1場更大型審判的前哨戰。馬克宏夫婦已在美國對極右翼網紅歐文斯（Candace Owens）提起誹謗訴訟，她也曾公開散播關於第一夫人性別的陰謀論。訴狀指控歐文斯「無視所有足以推翻其說法的可信證據，轉而為已知的陰謀論者與經查證的誹謗者提供平台。」

歐文斯長期在其Podcast與社群媒體頻道重複這些指控，並於2024年3月表示，她願意以「整個職業聲譽」作為賭注，堅信這位法國第一夫人「實際上是1名男性」。

總統夫婦最初曾被建議，最好的應對方式是忽視這些網路流言，因為採取法律行動只會放大其影響。但情勢在去年出現劇烈轉變。馬克宏夫婦認為，網路攻擊的規模已大到無法再忽視，因此即便冒著在美國法院中暴露私生活的風險，他們仍決定反擊陰謀論者。

自馬克宏於2017年首次當選總統以來，宣稱碧姬是跨性別女性的陰謀論便不斷流傳。據悉，碧姬最初是在擔任中學教師時，結識了還是高中生的馬克宏。2人於2007年結婚，當時未來的法國總統年僅29歲，而她則已年過50。

